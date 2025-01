Naná de MasterChef enfrenta problema médico a sus 95 años: “No quiero lástima” - Chilevisión

La querida abuelita habló de cómo ha sido su vida alejada de las pantallas y de su estado de salud.

La querida Eliana Hernández, más conocida como Naná de Masterchef, reapareció en los medios tras varios años alejada de la televisión.

La recordada abuelita de 95 años actualmente vive en La Serena junto a su hija y aún se mantiene activa en la cocina, afirmando que le gusta ser independiente.

A pesar de llevar años alejada de las pantallas, todavía recuerda sus momentos de fama. "Con lo que hice, incentivé a todos los que tienen mi edad, porque no nos daban valor", declaró en Página 7.

El difícil presente de Naná de Masterchef

Pese a que se mantiene activa y se siente de menos edad, Naná enfrenta un difícil presente en cuanto a temas de salud.

La ex participante de Masterchef comentó que "últimamente, he visto médicos por necesidad. No voy a decir qué tengo, pero sufrí como una semana, la lloré".

"En mi vida he tenido altos y bajos y estoy agradecida, porque de lo malo he sacado cosas buenas", agregó, valorando las cosas positivas.

En ese sentido, sostuvo que "no quiero que nadie me tenga lástima. Me gusta seguir como yo me siento, con menos edad de la que tengo", recalcando que se siente bien y que no piensa su edad ni en las enfermedades.