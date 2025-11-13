Mon Laferte reveló que Dua Lipa la invitó a cantar en sus shows en Chile: “Me sentí muy honrada” - Chilevisión

La cantautora aplaudió la versión de la artista británica a su canción "Tu Falta de Querer". Además, confesó que estuvo a punto de cantar con ella en el Estadio Nacional.

Mon Laferte reveló que fue invitada por Dua Lipa para cantar con ella en el Estadio Nacional, donde interpretó una de sus canciones.

Recordemos que el pasado martes, la artista británica sorprendió al público chileno con una sentida versión de Tu Falta de Querer.

“Esta noche elegí una canción que me encanta, pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho. Esto es ‘Tu falta de querer’”, expresó Lipa en el concierto.

Mon Laferte reveló invitación de Dua Lipa

En conversación con Univisión Canadá, la cantautora viñamarina afirmó que "fue una sorpresa y debo confesar algo: Dua Lipa me invitó a cantar con ella en Chile".

Sin embargo, este encuentro no se pudo concretar debido a los compromisos de Mon en Estados Unidos, donde este jueves se desarrollaban los premios Latin Grammy.

"No alcanzaba a ir y yo decía: 'no, no puede ser. Me estoy perdiendo de cantar con Dua Lipa'", afirmó.

La artista sostuvo que "no sabía que iba a cantar Tu Falta de Querer, o sea, yo pensé que iba a tener que aprenderme una canción de ella".

"Me sentí muy honrada cuando me invitó, pero después de verla cantar mi canción fue como... ¡Es hermosa! Además, cantó con muchísimo sentimiento y se notó que estaba como viviendo la canción", cerró.