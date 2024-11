Michelle Carvalho le cerró la puerta a su amistad con Patricio: “Sería faltarme el respeto” - Chilevisión

La ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano se sinceró sobre su actual vínculo con el empresario, quien fue uno de sus más cercanos dentro del encierro.

Finalmente la amistas de Michelle Carvalho y Patricio Esteffan no logró prosperar fuera de Gran Hermano Chile y ambos tomaron caminos separados tras el encierro.

Los ex jugadores fueron una de las duplas más cercanas dentro de la casa más famosa del mundo, sin embargo, todo cambió tras la gran final donde la brasileña resultó ganadora.

VER MÁS DE MICHELLE CARVALHO

La semana pasada incluso la modelo lanzó un enigmático comentario, haciendo referencia a las amistades que hizo en el reality.

La amistad de Michelle y Patricio

La ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile fue consultada por los lazos que ha seguido cultivando fuera del programa, destacando su cercanía con Linda Marcovich, Yuhui Lee y Carlyn Romero.

“Muy buena onda con los chiquillos, lindo, fueron personas que me hicieron bien al final de todo, que soy también agradecida por el cuidado que tuvieron conmigo adentro y de poder tener instancias de compartir con gente buena” , comentó en M360.

Sobre sus expectativas, señaló que “espero poder seguir viéndolos y compartiendo con ellos, es gente que quiero conservar en mi vida”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sin embargo, al hablar de Patricio Esteffan, le cerró por completo la puerta a su amistad y aseguró que “de momento no creo (en una relación), porque él se junta con gente que me hizo mucho daño, entonces no pretendo estar ahí o hacer partícipe, porque sería faltarme yo misma el respeto“.

De todas maneras, Michelle Carvalho tuvo palabras de cariño para el empresario y sostuvo que “le deseo el mejor de los éxitos, que le vaya bien y yo por mi lado, con la gente que tengo es más que suficiente y agradecida de lo poco pero bueno”.