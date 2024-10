Michelle Carvalho publicó dura indirecta que sería para su querido ex compañero de Gran Hermano - Chilevisión

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora de Gran Hermano Chile lanzó una potente dedicatoria que, de acuerdo a los seguidores del programa, sería para uno de sus amigos más cercanos que tuvo en el encierro.

La madrugada de este lunes, Michelle Carvalho publicó en sus historias de Instagram una misteriosa frase que, de inmediato, causó un montón de rumores en redes sociales.

Cabe recordar que, tras coronarse como ganadora de la segunda edición de Gran Hermano Chile, la brasileña ha ido retomando poco a poco su vida fuera del encierro en Santiago.

Sin ir más lejos, el domingo recién pasado visitó a Pedro Astorga en Cajón del Maipo para manifestarle su apoyo en un importante torneo panamericano de rafting que disputará esta semana en Pucón.

En esa línea, además de acaparar titulares por aquello, también lo ha hecho por publicaciones que ha realizado en sus plataformas, como la que publicó este lunes y que dice "normalicemos terminar amistades con gente que apoya a personas que te hicieron daño".

¿Quiebre entre Michelle y Patricio Esteffan?

Aunque no explicitó el destinatario, los internautas comenzaron a especular que sería para Patricio Esteffan, pues ya no se siguen en Instagram y el fin de semana se le vio de fiesta con el ex mánager de Carvalho, Suro Solar. Además, acusaron que ambos también trabajarían juntos.

"Me da pena por ella porque sé que durante lo consideró su amigo", "Pato traidor, desleal, andas de amigo con los tóxicos" y "deja de creer que los amigos de realitys son reales", fueron algunas de las reacciones.

Mira la historia a continuación: