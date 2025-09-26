“Me vi obligada a...”: Tonka Tomicic reveló qué la ayudó a superar uno de los momentos más duros de su vida - Chilevisión

La animadora habló sobre cómo la compañía de una perrita la ayudó a superar los momentos más duros de su vida, obligándola a pararse de su cama.

Tonka Tomicic se sinceró y habló sobre qué fue lo que la ayudó a superar un episodio crítico de su vida.

La comunicadora compartió en su programa Tonka Contigo de Radio Romántica cómo la compañía de su mascota fue clave en la recuperación de su salud mental.

"Fue una obligación que me llevó a levantarme y eso fue maravilloso"

"Me fui absolutamente a negro, pero nada, era como cuando el juego dice game over, así, y no me quería levantar. Y una persona muy especial me trajo a su perrita", comenzó señalando.

En esa línea, la presentadora de televisión indicó que: "Me dijo que te acompañe, nada más, y se acostó al lado mío y estuvo ahí y no se movía. Sentir ese calor, ese lengüetazo, me fue despertando. Y como yo era la que estaba a cargo de ella, me tuve que levantar igual porque tenía que darle comida, tenía que sacarla a hacer pipí. Fue una obligación y una responsabilidad que me llevó a levantarme sí o sí, y eso fue maravilloso".

"Recuerdo ese momento, dije ´bueno, después de una semana algo cambió´. Pero de no querer nada, de no querer levantarme, de querer estar en cero, esa maravilla, esa perrita durmió conmigo, me abrazó, me entregó su cariño, me acompañó y yo me vi obligada a hacerme responsable de ella, y eso hizo que yo me levantara", finalizó Tomicic.