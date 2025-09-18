FOTOS | Tonka Tomicic sorprendió utilizando prenda relacionada con conocido viral - Chilevisión

La vestimenta de la animadora evocaba el recordado piropo que recibió en 2008 de un trabajador de la construcción mientras aparecia en un despacho en vivo para un matinal.

Tonka Tomicic sorprendió en redes sociales al utilizar una polera de un recordado viral chileno relacionado con la animadora.

Y es que la prenda de la animadora hacía ilusión al famoso piropo que un trabajador de la construcción le lanzó en 2008 durante un despacho en un matinal de televisión.



La frase, que volvió a hacerse viral en TikTok, pasó a ser parte de la cultura popular: “Mijita, ¿por qué no la llevan presa, pa’ que se coma un choripán?”.

Tomicic acompañó las fotografías junto a la descripción "¿Un choripan? Feliz 18".

Mira la publicación a continuación: