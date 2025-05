“Me encierro con...”: Daniela Aránguiz habló sobre hombre que intentó ingresar a su casa - Chilevisión

Un hombre de 19 años forzó un ventanal de la propiedad e intentó ingresar dejando las zapatillas en el exterior para no hacer ruido, según explicó Aránguiz, quien enfatizó en que no lo conoce.

Daniela Aránguiz se refirió por primera vez al episodio que sufrió en el Día de la Madre, donde un hombre forzó la entrada de su casa en la comuna de La Dehesa.

La panelista fue enfática en decir que prefería quedarse con el beneficio de la duda en vez de asegurar que el hombre involucrado estaba "en sus cinco sentidos".

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

Al respecto, en el programa Sígueme, Daniela señaló: "No había querido hablar de este tema, creo que estas cosas, cuando son cabros tan jóvenes como este niño, que tiene 19, creo.... es complicado, sobre todo cuando él es de mi entorno vecinal".

En esa misma línea, agregó: "Me avisan que estaban forzando un ventanal de mi casa, yo me asusté obviamente (...) yo me levanto y me encierro con mis dos hijos en una habitación".

Aránguiz comentó que un político vive en su condominio, por lo que Carabineros se encuentra cerca de la propiedad, lo que facilitó la concurrencia de los efectivos, así como también llamó a los guardias de seguridad del recinto.

Además, Daniela explicó que el joven entró al lugar sin zapatillas para evitar los ruidos y fue tajante en decir que no lo conoce, pero que sí han habido sospechas de que esta clase de sucesos podía ocurrir eventualmente.

"Hubo un reclamo en el condominio porque andaban muchos drones viendo las casas, no solamente la mía. No quiero cometer el error de decir que era él, pero uno se empieza a pasar rollos", sentenció Aránguiz.

La panelista no tuvo acceso a la declaración de la persona que fue detenida, pero en el parte policial se estableció que él vivía la mitad del tiempo en el condominio donde ocurrieron los hechos y la otra mitad del tiempo en casa de su madre.

"Él venía de un carrete, el Uber lo dejó afuera del condominio y comentó a Carabineros que se equivocó de casa", cerró Daniela.