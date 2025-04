“Pensó que Jorge la iba...”: Daniela Aránguiz sin filtro contra Anita Alvarado en un nuevo round - Chilevisión

Las personalidades volvieron a enfrentarse por los medios y se descalificaron con todo, incluyendo acusaciones cruzadas que salpicó hasta a Jorge Valdivia en la discusión.

La animadversión entre Daniela Aránguiz y Anita Alvarado sumó otro capítulo este fin de semana, luego que ambas se ofendieran con todo públicamente, a través de fuertes mensajes enviados por los medios.

La polémica comenzó con la ex geisha al pedirle a la ex Mekano que "deje de sacar a mi hija (Angie)" en pautas televisivas, para proseguir con un "cierre la bocota".

Sin embargo, esto no quedó acá, ya que la personalidad, además, habló de la vida privada de Daniela al afirmar que "está sufriendo por todos sus pecados. Todos cometemos errores, todos pecamos , pero ella es maldadosa".

La dura respuesta de Daniela Aránguiz a Anita Alvarado

Las palabras de Anita Álvarado rápidamente hicieron eco en Daniela Aránguiz, quien usó la plataforma del programa Sígueme para replicar con todo.

"Hasta cuándo... Yo fui una víctima de esa situación. Angie, habla con tu mamá y que me deje en paz. Cuéntale que la que fue a meterse a mi casa fuiste tú", replicó la ex Mekano a la ex geisha.

Además, volvió a insistir que la hija de Anita Alvarado se habría "agarrado" a Jorge Valdivia, dejando otro dura recriminación.

"La pica no se la puede porque pensó que Jorge la iba a mantener a ella y a todo el mundo de por allá", atacó Daniela Aránguiz a Alvarado.