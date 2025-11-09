María Luisa Godoy contó tierna anécdota de aeropuerto: “No tenía dónde alojar” - Chilevisión

La animadora aseguró que gracias al tierno gesto hasta el día de hoy se escribe con la señora María, indicando que incluso la llaman sus nietos de vez en cuando.

María Luisa Godoy relató una tierna anécdota que vivió durante un viaje en el que su vuelo se retrasó debido a condiciones climáticas.

La comunicadora señaló en el podcast que comparte con Eduardo Fuentes que en esa ocasión "tenía que ir a animar al sur a un evento que me habían contratado".

"Nos escribimos de repente"

"Voy y está toda la gente indignada con la aerolínea, ya que no estaban las condiciones para aterrizar allá... De repente yo veo una abuelita y llega esta señora, María, de 80 años, y me dice ´¿qué voy a hacer yo si soy de Frutillar?´, no tenía dónde alojar", comenzó contando la periodista.

"Entonces yo le digo 'usted señora María no se preocupe, se va para mi casa, tranquila, usted se va a alojar conmigo´", continuó María Luisa.

En esa línea, la animadora explicó: "Cuento corto, el avión sí nos dejó plantado, así que me dicen 'Mari, el vuelo sale en cuatro horas, así que te vamos a pagar el hotel del aeropuerto para que no te vayas´. Entonces yo pagué su parte e invité a la señora María a que duerma conmigo".

"Le compré desayuno, dormimos juntas, nos contamos la vida, hicimos una pijamada", añadió Godoy mientras mostraba un video junto a la señora María.

La animadora aseguró que gracias a este gesto, hasta el día de hoy, "nos escribimos de repente, es adorable, me llamaron los nietos".

Mira el momento a continuación: