Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy revelan problema por besos en Festival de Olmué - Chilevisión

La familia del comunicador tiene una opinión particular de esta tradición en los festivales de Chile. Revisa aquí a quién le molestó la situación.

Durante los últimos días, Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy se la han jugado con el tradicional beso de los animadores en el Festival del Huaso de Olmué.

Sin embargo, el comunicador reveló un problema de celos que le ha generado esta acción en televisión, la cual se ha tomado con gracia a pesar de todo.

Eduardo Fuentes revela problema de celos por besos en Festival de Olmué

En conversación con Página 7, María Luisa indicó que tanto su esposo como sus hijas se toman con diversión los besos que le ha dado a su compañero de trabajo.

Sin embargo, en la familia de Fuentes el panorama es diferente, ya que a su hija Alma no le ha parecido gracioso que su padre bese a alguien durante el festival.

Tras haberlos visto en la TV, la menor habría expresado: '¡Ay, mi papá le dio un beso, qué asco!'". Ante esto, Godoy conversó con Alma para explicarle la tradición.

"Mari le pregunta a Alma si le daba permiso. Ella dice 'sí, pero...' así como (no tan convencida)", confesó, agregando que luego de hablar con la niña, esta entendió que era un juego.

Sin embargo, esta incomodidad de la hija de Fuentes no sería algo nuevo. "Es celosa porque a veces cuando estoy con ella y me piden fotos, se pone así y dice 'pero si es mi papá', como que marca terreno, pero me encanta que sea así", indicó el animador.