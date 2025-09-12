María José Prieto respondió a dichos de Natalia Valdebenito: “Una mujer que dice ser feminista...” - Chilevisión

En el nuevo capítulo de Podemos Hablar, que será emitido este viernes, la actriz respondió los dichos de la comediante, quien la acusó de "defender a un abusador".

En el nuevo capítulo de Podemos Hablar, María José Prieto respondió los dichos de la comediante Natalia Valdebenito, quien la acusó de "defender a un abusador".

Las declaraciones de Valdebenito fueron en el contexto del primer fallo del Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen, donde el magistrado Edgardo Gutiérrez sobreseyó a Cristián Campos por la denuncia de abuso sexual de Raffaella di Girolamo.

Sin embargo, en esa ocasión, el juez "dio por establecidos tres hechos de connotación sexual entre 1989 y 1995 en contra de la víctima, pero consideró que no pueden ser sancionados al estar prescritos los delitos".

Cabe mencionar que, semanas después, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema decretó el sobreseimiento definitivo del actor chileno.

María José Prieto responde a Natalia Valdebenito

En una conversación exclusiva con Diana Bolocco, María José Prieto fue consultada por las palabras de Valdebenito.

“Me parece lamentable que una mujer que dice ser feminista lucre y ataque a otra mujer, una mujer que ha trabajado 25 años en pos de las sobrevivientes de abusos", arremetió.

Asimismo, la actriz planteó que "lo que dice (Valdebenito) habla más de ella que de mí, porque una mujer que se ríe porque murieron seis mineros, luego que ataque a una mujer que fue víctima de abuso. No merece réplica”.

¿Qué dijo Natalia Valdebenito sobre María José Prieto?

A través de su cuenta de X, la humorista, quien es amiga de Raffaella di Girolamo, sostuvo que la psicóloga "es la víctima de Campos. Según su testimonio y el dictamen de la justicia".

"Que salga la esposa del abusador a defenderlo no ha de extrañar, que salga a atacarla a ella es de una bajeza total. Campos es culpable y las palabras de su esposa no limpian sus actos", afirmó la comediante en esa oportunidad.

Hace unas semanas, también en el programa Podemos Hablar, Cristián Campos emplazó a Valdebenito por sus dichos.

“Que se lave la boca con sapolio antes de hablar de mi mujer, que se haga unas friegas con azufre que debe tener en su utilería con patas de rana y alas de murciélago. Cómo se le ocurre tratarla de encubridora, con su feminismo de cartón”, arremetió el actor.