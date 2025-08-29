Cristián Campos llamó a Natalia Valdebenito a hacerse “friegas con azufre” - Chilevisión

El actor se fue en contra de la comediante, luego de que esta hiciera una crítica en contra de su esposa, en medio del proceso judicial que enfrentó por abuso sexual en contra de su exhijastra.

Cristián Campos respondió a Natalia Valdebenito por la crítica que esta lanzó en contra de su esposa, María José Prieto, tras conocer el primer fallo sobre la causa por abuso sexual contra Rafaella Di Girolamo.

El actor abordó el proceso que enfrentó en el capítulo que se estrena este viernes en Podemo Hablar y se tomó unos minutos para enviarle un mensaje a la comediante.

“El otro día esta señora que hace humor, Natalia Valdebenito subió un post con la foto de mi mujer que decía ‘encubridora, encubridora de abusadores’… Mi mujer encubridora de abusadores… cuando María José fue pionera en este país, con el tema de las denuncias cuando no existían estos colectivos rabiosos, feministas que ahora apoyan aquello”.

En ese sentido, insistió en que ella “sola con su hermana hicieron un juicio de diez años para meter preso al señor ‘su padrastro’… y ella se permite subir un post y la acusa de encubridora, yo digo 'en qué mundo estamos'”.

Finalmente, Campos le envió un mensaje a la humorista y le pidió que “no se meta con mi mujer”, además de enviarla a “que se lave la boca con sapolio antes de hablar de mi mujer, que se haga unas friegas con azufre que debe tener en su utilería con patas de rana y alas de murciélago. Cómo se le ocurre tratarla de encubridora, con su feminismo de cartón”.

La crítica de Natalia Valdebenito a María José Prieto

La crítica de Natalia Valdebenito en contra de María José Prieto nació en el contexto de la primera resolución de la justicia, en donde se determinó que Cristián Campos era culpable en tres "actos de evidente vulneración sexual" en contra de Raffaella cuando era menor de edad.

Ante eso, la esposa del actor expuso que leyó la carpeta investigativa y definió el fallo como algo "ideológico".

A raíz de eso la comediante fue tajante en su cuenta de X y señaló que “Raffaella es la víctima de Campos. Según su testimonio y el dictamen de la justicia”.

“Que salga la esposa del abusador a defenderlo no ha de extrañar, que salga a atacarla a ella es de una bajeza total. Campos es culpable y las palabras de su esposa no limpian sus actos”, expuso en su crítica.