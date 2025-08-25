“Uno no sabe si basta con ser inocente…”: Cristián Campos relató las consecuencias tras denuncia por abuso sexual - Chilevisión

El actor valoró la decisión de la justicia y habló sobre los desafíos que tendrá que enfrentar a partir de ahora, tanto en lo laboral como personal.

Cristián Campos habló luego de que Corte de Apelaciones de Santiago confirmara el sobreseimiento definitivo por acusación de abuso sexual de Raffaella di Girolamo.

El actor reflexionó sobre las consecuencias que esto le trajo en su vida personal y profesional en un audio que le envió a la periodista Cecilia Gutiérrez.

“Me devuelve la fe en el sistema judicial, sobre todo después de pasar un año y medio. Son muchos meses, semanas, días y noches, mucho tiempo sin trabajo, con la familia quebrada y con la incertidumbre de que uno no sabe exactamente para dónde va el asunto”, declaró.

Sumado a eso, habló sobre la inquietud con la que vivió este proceso ya que “uno no sabe si basta con ser inocente para ser declarado inocente”.

“Se dio el mejor escenario, fue un fallo contundente y estamos muy emocionados y satisfechos, ahora reponiéndonos y recogiendo lo que quedó de lo que teníamos, para partir desde ahí”, agregó.

En ese sentido y en cuánto a su trayectoria y lo que viene para él en materia laboral, Cristián Campos detalló que “después de 50 años de trabajo, tengo que volver a empezar”.

Cabe recordar que el jueves pasado se dio a conocer que el intérprete fue sobreseído definitivamente de la causa por abuso sexual contra Rafaella Di Girolamo.

Esta decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que fue tomada de manera unánime en la Sexta Sala del tribunal, y se debe según se manifestó en el escrito a que "no se encuentra probada su participación en los hechos".

El descargo de Cristián Campos