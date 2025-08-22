 “Pesadilla injusta”: Cristián Campos rompe el silencio tras sobreseimiento definitivo por abuso sexual - Chilevisión
Reportan hallazgo de cráneos humanos en inmueble de la Logia Masónica en San Miguel Alerta por desaparición de cuatro tripulantes: Buscan lancha pesquera que naufragó en Magallanes ONU declara oficialmente hambruna en la Franja de Gaza: “Un fracaso para toda la humanidad”
22/08/2025 12:58

“Pesadilla injusta”: Cristián Campos rompe el silencio tras sobreseimiento definitivo por abuso sexual

El actor dio una pequeña declaración a través de sus redes sociales, donde indicó que todo el proceso se trató de una "pesadilla".

Publicado por Gabriela Valdés

Cristián Campos se refirió por primera vez al sobreseimiento definitivo de la causa por abuso sexual contra Rafaella Di Girolamo.

Esta decisión, que fue tomada de manera unánime en la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, se debe, según se manifestó en el escrito, a que "no se encuentra probada su participación en los hechos". 

A través de Instagram, el actor señaló que esto era "el fin de una pesadilla, larga, injusta y dolorosa".

Sobreseimiento a Cristián Campos

"La ley exige que la determinación de responsabilidad penal solo pueda efectuarse en una sentencia definitiva dictada en un proceso previo legalmente tramitado. Sin embargo, en este caso la acción penal se encontraba extinguida por el transcurso del tiempo", precisaron en el documento.

En este contexto, indicaron que "la determinación de la existencia del delito investigado y, por sobre todo, la participación del inculpado en calidad de autor, cómplice o encubridor, solo puede ser establecida judicialmente a través de la dictación de una sentencia definitiva en el marco del procedimiento penal con arreglo al cual se tramitó la presente causa".

Del mismo modo, la nueva resolución se aparta del fallo inicial, el cual había establecido la participación de Campos en tres episodios relatados por la víctima y ocurridos entre 1989 y 1995.

"Que la determinación de la existencia del delito investigado y, por sobre todo, la participación del inculpado en calidad de autor, cómplice o encubridor, solo puede ser establecida judicialmente a través de la dictación de una sentencia definitiva en el marco del procedimiento penal con arreglo al cual se tramitó la presente causa", finalizaron.

