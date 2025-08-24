 Teatro suspendió shows de Natalia Valdebenito y ella arremetió: “No hagan más el ridículo” - Chilevisión
24/08/2025 13:15

Teatro suspendió shows de Natalia Valdebenito y ella arremetió: “No hagan más el ridículo”

La suspensión de dichas funciones llega luego de que Valdebenito emitiera dichos sobre los mineros fallecidos en El Teniente; sin embargo, el teatro argumentó "razones de fuerza mayor".

Este sábado el Teatro Regional Lucho Gatica en Rancagua anunció que los shows de Natalia Valdebenito fueron suspendidos, argumentando "razones de fuerza mayor, completamente ajenas a la producción".

Sin embargo, la comediante arremetió con todo y aludió a que la suspensión estaría relacionada con la reacción de la gente después de sus dichos sobre los mineros muertos tras el derrumbe en la mina El Teniente.

¿Qué dijo Natalia Valdebenito?

"¿Quieren que no trabaje nunca más? Eso no va a suceder. Agradezco a quienes confían en mi trabajo. Es de alto nivel. No lo digo, lo dice el respetable", escribió Valdebenito en una historia en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "¿Qué viene ahora? ¿Saber si estoy al día con los gastos comunes? No hagan más el ridículo, no encontrará lo que buscan. Es muy violento todo, pero estoy de pie".

El pasado 14 de agosto, se viralizó un registro de no más de 30 segundos que corresponde a un extracto de la rutina de stand up comedy de Natalia, donde advierte: "A todos los que nombre no se enojen, por favor, no me funen porque claramente este cuerpo solo puede con una funa a la semana".

Acto seguido, declaró: "Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros" y sus dichos fueron condenados por la Corporación Cultural de Rancagua, quienes pidieron disculpas públicas.

Aunque la actriz lo hizo, dentro de su discurso aseguró que esto fue "a raíz de un video que anda circulando y que, por supuesto, sacado fuera de contexto, se escucha fatal".

