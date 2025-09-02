Los quiebres amorosos que han marcado el 2025: De infidelidades a polémicas acusaciones - Chilevisión

Desde rostros históricos de la televisión hasta figuras emergentes del espectáculo, las separaciones han remecido al público con historias de amor que parecían sólidas, pero que llegaron a su fin.

El 2025 se ha convertido en un año marcado por los quiebres amorosos en la farándula chilena, con varias parejas del espectáculo sorprendiendo con rupturas que nadie esperaba y que han dado mucho de qué hablar en los medios y redes sociales.

Desde rostros históricos de la televisión hasta figuras emergentes del entretenimiento, las separaciones han remecido al público con historias de amor que parecían sólidas, pero que llegaron a su fin.

Entre los nombres más comentados están Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova, Francisco Kaminski y Camila Andrade, Carla Jara y Diego Urrutia, además de Karol Lucero y Fran Virgilio, todos con quiebres que acapararon titulares y debates en programas de espectáculos.

Los quiebres en la farándula chilena en 2025

Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova

El ex chico reality y la modelo rusa pusieron fin a más de una década de relación, sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales, donde solían mostrarse como una familia consolidada junto a sus hijos.

"Dicotómicamente, el circo nos unió y después nos separó", dijo Ballero en una reciente publicación, dando a entender que una de las razones del quiebre sería la decisión laboral de su exesposa.

Francisco Kaminski y Camila Andrade

Un romance que comenzó envuelto en polémica también llegó a su fin. El animador confirmó el quiebre con la modelo, luego de que este declarara en la investigación por el crimen del "Rey de Meiggs" y se revelara una serie de deudas. Sin embargo, en los últimos días han surgido rumores que apuntan a una posible reconciliación. Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha referido al tema.

Carla Jara y Diego Urrutia

La comunicadora y el comediante, quienes habían iniciado una relación tras la mediática ruptura de Jara con Francisco Kaminski, anunciaron su separación de manera discreta, marcando el fin de una historia corta pero intensa.

Karol Lucero y Fran Virgilio

Sin duda, una de las separaciones más polémicas del año. El exanimador de TV y su esposa se distanciaron después de que Karol reconociera que le fue infiel con Ilaisa Henríquez, conocida como Dj Isi Glock.

Francisca Merino y Andrea Marrochino

La actriz y el empresario italiano sorprendieron con el anuncio de su separación, tras seis años de relación y planes de matrimonio. "Los cambios son dolorosos al principio y estoy viviendo mi duelo, pero voy a salir adelante. Te lo doy por seguro y es para mejor", afirmó Merino en Primer Plano.

Camilo Huerta y Marite Matus

Después de un año y medio de matrimonio, el ex chico Yingo y la influencer decidieron tomar caminos distintos. Según trascendidos, un compromiso económico gatilló el término de la relación. "Cuando el compromiso emocional no está, cuando hay gritos, insultos, silencios duros, cuando ya no hay paz ni armonía para tus hijos, es momento de tomar decisiones", señaló Matus.

Myriam Hernández y Jorge Saint Jean



Poco antes de su aplaudida presentación en Viña 2025, Hernández reveló el término de su relación amorosa y laboral con su esposo, quien también se desempeñaba como su mánager.

Nicolás Solabarrieta y Guarén

Tras varios días de especulaciones, la periodista Cecilia Gutiérrez confirmó que el fin de la relación entre el influencer y Valentina Torres. Ambos se conocieron en un reality show y se habían dado una segunda oportunidad tras un quiebre. Sin embargo, las cosas no fluyeron como pareja y optaron por dividir sus caminos.

Trini Neira y Bimza

La hija de Pamela Díaz y el artista urbano Bastián Muñoz, hijo del cantante Kanela (Noche de Brujas), confirmaron su quiebre tras meses de rumores.

Sergio Freire y Maly Jorquiera

La pareja de comediantes puso fin a su relación después de más de una década juntos y un hijo en común. El quiebre surge después que, a fines de 2024, se diera a conocer una infidelidad por parte de Freire con la modelo Karina Valenzuela.

Fabricio Vasconcelos y Mariela Román

El recordado bailarín brasileño y su esposa, con quien compartió más de 10 años de matrimonio, anunciaron una separación tras revelarse una infidelidad por parte de Fabricio con Agustina Cabañas.

Lalo Ibeas y Estefanía Opazo

El exvocalista de Chancho en Piedra confirmó su separación en buenos términos con su esposa, con quien compartía vida familiar y proyectos personales.

"No hay terceras personas, ni nada de ese estilo, pero creemos que esta es la mejor decisión para nosotros", declaró la pareja en una publicación conjunta en Instagram.