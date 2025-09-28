“Lo admito”: Paloma “Pops” Fiuza entregó las razones detrás de su ruptura amorosa - Chilevisión

La ex bailarina de Porto Seguro aseguró que el término de la relación, el cual ocurrió a fines de agosto, se dio en buenos términos.

Paloma Fiuza dio detalles de su quiebre amoroso con el modelo y cantante uruguayo Tomi Narbondo, a casi un mes de terminada la relación.

La pareja duró casi dos años y medio y hay que recordar que en su momento generó polémica la confirmación de la relación, debido a la diferencia de edad entre ambos. Y es que actualmente la exbailarina de Porto Seguro tiene 41 años, mientras que el uruguayo tiene 30.

"Todo fin de relación duele, lo admito"

En conversación con Las Últimas Noticias, "Pops" señaló que "terminamos de lo más lindo posible. Estamos siguiendo caminos diferentes, pero yo le deseo lo mejor y él también a mí".

En esa línea detalló que "él tiene planes para ir a Colombia y Panamá, yo para ir a Chile y Perú. Entonces estamos desencontrados con los tiempos. Básicamente fue eso, terminamos desde el amor. Yo quiero mucho a su familia, no fue nada grave".

"Todo fin de relación duele, lo admito. Es complicado, uno intenta tomárselo de la mejor manera, pero uno se acostumbra a la otra persona... La vida es una sola y yo siempre tengo la mejor actitud", finalizó la bailarina.