 “Lo admito”: Paloma “Pops” Fiuza entregó las razones detrás de su ruptura amorosa - Chilevisión
Minuto a minuto
Incendio afectó a cuatro casas en Santiago Centro: Perrito fue rescatado y asistido Parisi supera a Matthei y se ubica tercero: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano Presunto parricidio en Chiguayante: PDI confirma hallazgo del vehículo en que viajaba la madre Reportaje de CHV Noticias va tras la huella de Bernarda Vera: ¿Desaparecida o sobreviviente? ¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/09/2025 09:48

“Lo admito”: Paloma “Pops” Fiuza entregó las razones detrás de su ruptura amorosa

La ex bailarina de Porto Seguro aseguró que el término de la relación, el cual ocurrió a fines de agosto, se dio en buenos términos.

Publicado por CHV Noticias

Paloma Fiuza dio detalles de su quiebre amoroso con el modelo y cantante uruguayo Tomi Narbondo, a casi un mes de terminada la relación.

La pareja duró casi dos años y medio y hay que recordar que en su momento generó polémica la confirmación de la relación, debido a la diferencia de edad entre ambos. Y es que actualmente la exbailarina de Porto Seguro tiene 41 años, mientras que el uruguayo tiene 30.

"Todo fin de relación duele, lo admito"

En conversación con Las Últimas Noticias, "Pops" señaló que "terminamos de lo más lindo posible. Estamos siguiendo caminos diferentes, pero yo le deseo lo mejor y él también a mí".

En esa línea detalló que "él tiene planes para ir a Colombia y Panamá, yo para ir a Chile y Perú. Entonces estamos desencontrados con los tiempos. Básicamente fue eso, terminamos desde el amor. Yo quiero mucho a su familia, no fue nada grave".

"Todo fin de relación duele, lo admito. Es complicado, uno intenta tomárselo de la mejor manera, pero uno se acostumbra a la otra persona... La vida es una sola y yo siempre tengo la mejor actitud", finalizó la bailarina.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera

Lo último

Lo más visto

“Mi marido desnudo...”: Titi García Huidobro cuestionó a Claudia Di Girolamo por episodio con Cristián Campos

La locutora cuestionó a la actriz tras sus declaraciones en una entrevista, donde habló sobre uno de los episodios de connotación sexual acreditados por la Justicia en la denuncia presentada por su hija a Cristián Campos por abuso sexual.

28/09/2025

Detienen portando un arma de fuego a mujer buscada por parricidio en Chiguayante

La mujer fue detenida en la región de Ñuble y se encontraba portando un arma de fuego al momento de su detención.

28/09/2025

“Tengo polola, estoy por casarme”: Tiktoker destapó presunta infidelidad de famoso humorista

Los hechos habrían ocurrido en el año 2019, cuando este humorista estaba esperando el nacimiento de su hijo, lo que encendió las alarmas entre los internautas.

28/09/2025

Parisi supera a Matthei y se ubica tercero: Así cambiaron las preferencias presidenciales según Pulso Ciudadano

Por primera vez, Franco Parisi supera a Evelyn Matthei con un 11,8% de las preferencias versus un 11,7%, ubicándose en tercer lugar.

28/09/2025