“Les pido mil disculpas”: Importante artista canceló su presentación en Teletón 2025 por problemas de salud - Chilevisión

"Tengo que escuchar a mi cuerpo y retomar próximamente", señaló la cantante quien además aseguró que "en mi carrera rara vez he suspendido un show por mi cuenta" y reiteró su apoyo a la cruzada solidaria.

Durante la tarde de este jueves, Francisca Valenzuela anunció a través de sus redes sociales que su presentación en Teletón 2025 se cancela por problemas de salud.

Aunque la cantante no entró en detalles sobre su diagnóstico, sí se vio en la obligación de cancelar todos sus compromisos del fin de semana, los que incluyen un show en Valparaíso dentro de un festival.

Francisca Valenzuela cancela su show en Teletón 2025

"Queridos. Debido a temas de salud no podré participar en el show de Teletón en el Estadio Nacional de Santiago, ni en Rockódromo de Valparaíso", expresó Valenzuela a través de su cuenta de Instagram.

La artista se iba a presentar en el Bloque 6 de la Teletón, que se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre a partir de las 22:00 horas en el Estadio Nacional, mientras que su show en el Rockódromo estaba agendado para el domingo 30 del mismo mes.

En esa misma línea, agregó: "Les pido mil disculpas. En mi carrera rara vez he suspendido un show por mi cuenta. Me cuesta muchísimo cancelar estos compromisos que me tomo tan en serio, que honro y respeto, pero tengo que escuchar a mi cuerpo y retomar próximamente".

Por otro lado, la cantante envió mensajes tanto a los asistentes del festival, como a quienes esperaban verla en la cruzada solidaria: "Valparaíso: Les debo un concierto. Les quiero mucho ¡Disfruten el festival! Teletón: Les admiro mucho ¡Siempre aquí dispuesta a apoyar!".

La cancelación del show se da horas antes de que comience la cruzada solidaria de 27 horas, que pretende superar la meta recaudada en 2024, equivalente a $40.502.617.946.

Finalmente, podrás ver la transmisión en vivo a través de Chilevisión y todos los canales de Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) a partir de este viernes 28 de noviembre a las 22:00 horas.

Revisa la publicación de Instagram: