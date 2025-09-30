 VIDEO | Francisca Valenzuela deslumbró en la pasarela de la Semana de la Moda de París - Chilevisión
30/09/2025 11:11

VIDEO | Así fue la deslumbrante caminata de Francisca Valenzuela en la Semana de la Moda de París

La cantante chilena viajó hasta la capital francesa para formar parte de Le Défilé, donde también asistieron figuras como Heidi Klum, Kendall Jenner, Viola Davis y Eva Longoria.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La cantante chilena Francisca Valenzuela deslumbró este lunes en su histórico desfile en la Semana de la Moda en París, siendo la única chilena en participar este año del prestigioso evento. 

La autora de Prenderemos fuego al cielo viajó hasta la capital de Francia invitada por una marca de belleza para formar parte de "Le Défilé", donde también asistieron figuras como Heidi Klum, Kendall Jenner, Viola Davis, Jane Fonda y Eva Longoria.

"Este es el desfile más grande que hacen en la fashion week, porque se va a hacer este año en el frontis de Hôtel de Ville, que es como la municipalidad o un centro histórico de la ciudad de París, es gigante", explicó antes del evento.

En la instancia, Valenzuela lució un conjunto negro compuesto por una chaqueta corta y una minifalda con detalles dorados. En su cabello llevó un peinado hacia atrás con efecto mojado, mientras que para el maquillaje optó por algo sencillo.

Francisca Valenzuela tras desfile: "Lo pasé increíble"

Tras desfilar en la pasarela compartió un video en Instagram con su participación, junto al mensaje: "Debut en Paris Fashion Week en Le Défilé! (...) LO PASÉ INCREÍBLE que hermoso y potente evento!".

Cabe recordar que, según explicó L'Oréal, este año Le Défilé buscó celebrar "el empoderamiento femenino y la diversidad a través de la belleza, encapsulando la esencia de 'Libertad, Igualdad, Hermandad'".

La participación de Francisca Valenzuela en el desfile, añadieron, "es un testimonio de nuestro compromiso inquebrantable con la inclusión y la representación de la belleza global, llevando un nuevo rostro y una nueva voz a este escenario mundial".

