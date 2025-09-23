¡Orgullo chileno! Francisca Valenzuela anunció que debutará en importante desfile en París - Chilevisión

La cantante y compositora se convertirá en la segunda chilena en desfilar este año en en el evento más importante de la moda a nivel mundial, pues en marzo Camila Gallardo desfiló vestida por la marca Jean Paul Gaultier.

Francisca Valenzuela dio a conocer a través de sus redes sociales que a fines de septiembre desfilará en la Semana de la Moda en París, uno de los eventos del rubro más importantes a nivel mundial.

Considerado también uno de los más prestigiosos, el evento es organizado por la Federación Francesa de Moda y es celebrado dos veces al año en la capital de ese país, donde la alta costura y la creatividad reúne a las principales casas de moda.

Según contó en Instagram, la cantante formará parte de la familia L’Oréal para el evento Le Défilé, en el Hôtel de Ville, cita que tendrá lugar el próximo lunes 29 de septiembre.

La autora de Afortunada, que participará por primera vez en el desfile, dijo estar "feliz de representar a Chile en un evento tan importante a nivel mundial".

“First time que me toca ir a Fashion Week, qué emoción, love love fashion y love love esta oportunidad. Lo daré todo”, añadió sobre el espectáculo que este año tendrá como tema la mujer, la sororidad y la inclusividad.

Con esto Valenzuela se convierte en la segunda chilena en desfilar este año en Paris Fashion Week, pues vale recordar que en marzo Camila Gallardo caminó por la pasarela vestida por la marca Jean Paul Gaultier.