Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión de las 27 horas de la cruzada solidaria? - Chilevisión

Musicales, sketches, homenajes, artistas nacionales e internacionales y mucho más darán vida a esta nueva edición de la Teletón 2025, que comienza este viernes 28 de noviembre.
Esta noche comienza la Teletón y su programación televisiva, transmitida por los canales de televisión abierta asociados a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), contempla seis bloques temáticos con números musicales, bailes, homenajes y distintas sorpresas.
El regreso al Estadio Nacional es uno de los grandes hitos de esta campaña. Luego de tres años, el coliseo de Ñuñoa vuelve a recibir el show de cierre, que además coincidirá con la celebración de los 30 años desde que Teletón realiza ahí su espectáculo final.
La jornada partirá hoy a las 22:00 horas, con una obertura que contará con la presencia del niño embajador Alan García junto a embajadores de campañas anteriores y un número musical con reconocidos artistas chilenos.
Estos son los cantantes: Denisse Malebrán, Francisco Sazo, Roberto Márquez, Héctor “Kanela” Muñoz, Polimá WestCoast, Alanys Lagos, Consuelo Schuster y Nicole.
Tras la obertura se presentarán diferentes números artísticos nacionales, con el objetivo de motivar tanto a los asistentes del Teatro Teletón como al público en sus hogares de cara al bloque de trasnoche.
Posterior a ello tendrá lugar el esperado regreso de Cristián Castro al Teatro Teletón. Además de las presentaciones de Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares, en el marco de su show en conjunto “Entre amigos”.
Desde la organización también adelantaron que habrá un show de humor sorpresa, la presentación de la cantante urbana Katteyes y un constante monitoreo para revisar el pulso de las 16 regiones del país.
También habrá 25 reportajes repartidos a lo largo del programa. Durante toda la transmisión se promoverá la donación digital y el código QR para realizar donaciones en aquellos horarios donde el banco esté cerrado.