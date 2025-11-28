Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión de las 27 horas de la cruzada solidaria? - Chilevisión

Musicales, sketches, homenajes, artistas nacionales e internacionales y mucho más darán vida a esta nueva edición de la Teletón 2025, que comienza este viernes 28 de noviembre.

Esta noche comienza la Teletón y su programación televisiva, transmitida por los canales de televisión abierta asociados a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), contempla seis bloques temáticos con números musicales, bailes, homenajes y distintas sorpresas.

El regreso al Estadio Nacional es uno de los grandes hitos de esta campaña. Luego de tres años, el coliseo de Ñuñoa vuelve a recibir el show de cierre, que además coincidirá con la celebración de los 30 años desde que Teletón realiza ahí su espectáculo final.

¿A qué hora empieza la Teletón 2025?

La jornada partirá hoy a las 22:00 horas, con una obertura que contará con la presencia del niño embajador Alan García junto a embajadores de campañas anteriores y un número musical con reconocidos artistas chilenos.

Estos son los cantantes: Denisse Malebrán, Francisco Sazo, Roberto Márquez, Héctor “Kanela” Muñoz, Polimá WestCoast, Alanys Lagos, Consuelo Schuster y Nicole.

Tras la obertura se presentarán diferentes números artísticos nacionales, con el objetivo de motivar tanto a los asistentes del Teatro Teletón como al público en sus hogares de cara al bloque de trasnoche.

Sorpresas en la noche de obertura de la Teletón

Posterior a ello tendrá lugar el esperado regreso de Cristián Castro al Teatro Teletón. Además de las presentaciones de Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares, en el marco de su show en conjunto “Entre amigos”.

Desde la organización también adelantaron que habrá un show de humor sorpresa, la presentación de la cantante urbana Katteyes y un constante monitoreo para revisar el pulso de las 16 regiones del país.

También habrá 25 reportajes repartidos a lo largo del programa. Durante toda la transmisión se promoverá la donación digital y el código QR para realizar donaciones en aquellos horarios donde el banco esté cerrado.