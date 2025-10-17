 “Un reconocimiento”: Leo Caprile detalla su especial rol en regreso de ¿Cuánto vale el show? - Chilevisión
Minuto a minuto
Hombre disparó en pleno consultorio de La Pintana: Tenía procedimiento agendado en otro lugar “Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia “Trabajaban 24 horas y se turnaban”: Hermana de Krishna Aguilera destapa que detenido reclutaría a menores “Un gran abrazo”: Pdte. Boric envía condolencias tras muerte de piloto del Black Hawk VIDEO | Caso Krishna Aguilera: Graban al sospechoso escondiendo bolsas de basura antes de ser detenido
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/10/2025 11:45

“Un reconocimiento”: Leo Caprile detalla su especial rol en regreso de ¿Cuánto vale el show?

Por motivos de salud, el presentador de televisión tendrá un rol esporádico en el programa, el cual le permitirá tomar la decisión final en el caso de un empate.

Publicado por Gabriela Valdés

Leo Caprile será parte del regreso del icónico programa ¿Cuánto vale el show? con un especial y esporádico rol.

El programa debutará el lunes 20 de octubre en las pantallas de Chilevisión, bajo la conducción de Julián Elfenbein.

"Me lo tomo como un reconocimiento"

En conversación con The Clinic, Caprile detalló en qué consiste su rol en el programa, el cual será esporádico por motivos de salud.

“Vengo al cierre de la semana, a hacer un poco de VAR de lo que decida el jurado, porque es par y puede haber empate”, explicó el presentador.

En esa línea, Caprile relató que “la idea de estar acá es preservar la historia y el ADN del programa, entonces hay que aconsejar y estar muy encima de la realización”.

“Es muy lindo tener este rol porque también me lo tomo como un reconocimiento. Se valora la trayectoria y la marca que uno dejó en el programa”, admitió el quinto jurado del nuevo programa de Chilevisión.

En cuanto a las expectativas que tiene de este nuevo proyecto, Leo admitió: "Espero que el proyecto se mantenga mucho tiempo, que vengan buenas temporadas, que Julián Elfenbein vuelva en gloria y majestad, y que se dé todo para un feliz retorno del programa”. 

El presentador agregó con optimismo: “Me gustaría que esto funcionara y sé que va a funcionar”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo

Fue a una fiesta con un hombre de 44 años y la madrugada del 4 de octubre se le perdió el rastro. El caso de Krishna ha dejado una persona detenida, cuatro casas allanadas e inquietantes dudas sobre lo ocurrido esa noche.

17/10/2025

“Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia

La joven deportista recurrió a sus redes sociales para despedir al piloto, con quien llevaba casi 10 años de relación.

17/10/2025

VIDEO | Revisa acá completa la primera franja electoral de los candidatos a la presidencia 2025

Este viernes 17 de octubre se transmitió la primera franja electoral rumbo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Mira la franja a continuación.

17/10/2025

¿Te fijaste? El gesto de Raquel Argandoña con María José Quiroz tras polémica en Fiebre de Baile

La jurado del estelar de Chilevisión y la actriz tuvieron un tenso momento en Fiebre de Baile. Un nuevo capítulo que no pasó desapercibido se produjo en Detrás del Humor.

17/10/2025