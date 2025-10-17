“Un reconocimiento”: Leo Caprile detalla su especial rol en regreso de ¿Cuánto vale el show? - Chilevisión

Por motivos de salud, el presentador de televisión tendrá un rol esporádico en el programa, el cual le permitirá tomar la decisión final en el caso de un empate.

Leo Caprile será parte del regreso del icónico programa ¿Cuánto vale el show? con un especial y esporádico rol.

El programa debutará el lunes 20 de octubre en las pantallas de Chilevisión, bajo la conducción de Julián Elfenbein.

"Me lo tomo como un reconocimiento"

En conversación con The Clinic, Caprile detalló en qué consiste su rol en el programa, el cual será esporádico por motivos de salud.

“Vengo al cierre de la semana, a hacer un poco de VAR de lo que decida el jurado, porque es par y puede haber empate”, explicó el presentador.

En esa línea, Caprile relató que “la idea de estar acá es preservar la historia y el ADN del programa, entonces hay que aconsejar y estar muy encima de la realización”.

“Es muy lindo tener este rol porque también me lo tomo como un reconocimiento. Se valora la trayectoria y la marca que uno dejó en el programa”, admitió el quinto jurado del nuevo programa de Chilevisión.

En cuanto a las expectativas que tiene de este nuevo proyecto, Leo admitió: "Espero que el proyecto se mantenga mucho tiempo, que vengan buenas temporadas, que Julián Elfenbein vuelva en gloria y majestad, y que se dé todo para un feliz retorno del programa”.

El presentador agregó con optimismo: “Me gustaría que esto funcionara y sé que va a funcionar”.