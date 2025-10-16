Chiste corto de Don Carter y el VAR de Leo Caprile: Así se vive la previa de ¿Cuánto vale el Show? por CHV - Chilevisión

Cada vez queda menos para el reestreno de ¿Cuánto vale el show?, uno de los programas de talentos más emblemáticos de la televisión chilena.

Cantantes, bailarines, humoristas y otros particulares talentos prometen causar impacto y sorprender al jurado con el fin de transformarse en grandes estrellas.

Jurado extraordinario

Esta nueva temporada estará bajo la conducción de Julián Elfenbein y con un jurado dinámico que tendrá el desafío de elegir a los mejores en cada capítulo.

En conversación con Contigo en la Mañana, Fran Maira confesó estar muy contenta con la oportunidad de ser jurado por primera vez. "Espero que sea el comienzo de algo grande en mi carrera".

Además de analizar a los concursantes con una estricta lupa teatral, Don Carter los evaluará con su característico sentido del humor, asegurando más de una carcajada.

Por su parte, Francisca Merino destacó la participación de aquellos con inusuales talentos. “Los ‘frikis’ son los que más ganan, solamente por atreverse y no tener vergüenza”, aseguró a Julio César Rodríguez.

Alejandro De la Cruz, más conocido como Buffy, también se sinceró respecto a su primera experiencia en televisión: “Es increíble, súper enriquecedora y, lo más entretenido, es que es un escenario donde se puede conocer el talento oculto de Chile”.

Fecha de estreno

¿Cuánto vale el show? se emitirá por las pantallas de Chilevisión este lunes 20 de octubre a las 19:00 horas.