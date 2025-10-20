¿Un guiño a Felipe Avello? Pancha Merino recordó anécdota con Don Carter en ¿Cuánto vale el show? - Chilevisión

Este lunes será el gran estreno de ¿Cuánto vale el show?, uno de los programas de talentos más recordados de la televisión chilena.

El espacio es conducido por Julián Elfenbein y el jurado está compuesto por emblemáticos personajes tales como Don Carter, Francisca Merino, Leo Caprile, Fran Maira y Alejandro De la Cruz, más conocido como Buffy.

Evaluaciones llenas de humor

En la previa del estreno, Pancha Merino adelantó en Contigo en la Mañana algunas anécdotas que vivió junto a Don Carter durante las grabaciones de los capítulos.

Una de ellas fue cuando la actriz imitó una recordada interacción entre Felipe Avello e Ítalo Passalacqua, situación que no pasó desapercibida en el estudio.

En ese contexto, Julián Elfenbein, Fran Maira y Pancha Merino también destacaron el gran ingenio de Don Carter, quien no solo pone su cuota de humor, sino que también es estricto con los participantes.

“No se enoja, pero tiene su carácter”, comentaron en el matinal de Chilevisión.