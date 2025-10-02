Con el regreso de Leo Caprile: Este es el flamante jurado de ¿Cuánto vale el Show? - Chilevisión

¿Cuánto vale el Show? está ad portas de regresar a las pantallas de Chilevisión, esperando que los talentos nacionales dejen sorprendidos tanto al público como al exigente jurado.

Y ahora, se confirmó cuál será el jurado que estará evaluando a los participantes con una vara muy alta. Mientras, sólo resta saber qué argumentos sostendrán los cinco evaluadores con los habilidosos concursantes que buscarán convencerlos.

Este es el reconocido jurado de ¿Cuánto vale el Show?

Una especial dinámica se vivirá en el espacio de talento liderado por Julián Elfenbein, puesto que uno de los días de semana tendrá la presencia de un emblema de programa.

De lunes a jueves, los cuatro jurados que dispondrá ¿Cuánto vale el show?, serán:

El comediante Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter.

El integrante del podcast "Tomás va a Morir", Alejandro De la Cruz, más conocido como Buffy.

La actriz Pancha Merino.

La cantante e influencer Fran Maira.

Sin embargo, las sorpresas ocurrirán todos los viernes cuando Leo Caprile, el emblemático animador del programa de talentos, se sume al jurado para evaluar a los mejores de la semana.