¡Las hace todas! Fran Maira se llevó elogios por su rol como jurado en ¿Cuánto vale el show? - Chilevisión

¿Cuánto vale el show? llega a las pantallas de Chilevisión con un primer capítulo que promete sacar más de una carcajada. Y una de sus protagonistas será Fran Maira, quien aceptó el desafío de convertirse en parte del jurado.

"El humor no puede faltar en este programa", comentó la cantante urbana en Contigo en la Mañana.

Una artista versátil

Julián Elfenbein, por su parte, no dejó pasar la oportunidad de confesar que quedó impresionado con el desempeño de Fran Maira en este nuevo rol.

“Ha sido impresionante, canta, baila, es Madonna. Es completísima”, comentó en el matinal de Chilevisión.

El animador de ¿Cuánto vale el show? también destacó su gran humor y reveló una curiosa anécdota durante las grabaciones del programa.

“Se postproduce sola, hace sus propios sonidos. Tira tallas y hace las risas ella misma”, señaló el comunicador, provocando las carcajadas del panel.

Gran estreno

No te pierdas el primer capítulo de ¿Cuánto vale el show? Este lunes 20 de octubre a partir de las 19:00 horas.