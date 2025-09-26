Casting masivo de ¿Cuánto vale el show? en Chilevisión: Todo lo que debes saber para participar - Chilevisión

El regreso de ¿Cuánto vale el show? promete traer nuevos y desconocidos participantes que buscarán darlo todo para convertirse en el próximo gran artista del país.

Con nuevas dinámicas y con una recompensa en dinero, los interesados ya pueden comenzar a prepararse para formar parte del reestreno del programa de talento más conocido de la televisión chilena.

Dónde y cuándo será el casting masivo de ¿Cuánto vale el show?

A todos los interesados en mostrar su talento para todo Chile, y en especial ante un exigente jurado de distintas áreas del arte, estos son los pasos para ser parte del casting masivo:

Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 09:00 de la mañana y hasta las 16:00 de la tarde , los interesados pueden llegar hasta las dependencias de Chilevisión para tener una oportunidad.

, los interesados pueden llegar hasta las dependencias de Chilevisión para tener una oportunidad. El edificio se encuentra en Avenida Pedro Montt 2354, en la comuna de Santiago.

En caso de ser menor de edad, solo puedes participar si estás acompañado de un adulto responsable.

Participa, muestra tu talento y conviértete en el próximo gran artista de ¿Cuánto vale el show?