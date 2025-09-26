 Casting masivo de ¿Cuánto vale el show? en Chilevisión: Todo lo que debes saber para participar - Chilevisión
Casting masivo de ¿Cuánto vale el show? en Chilevisión: Todo lo que debes saber para participar

El programa de talento más emblemático de la televisión chilena regresa a la pantalla y está en busca de los mejores artistas que quieran mostrar sus habilidades frente a todo el país. Conoce todos los detalles del casting masivo.

Viernes 26 de septiembre de 2025 | 11:40

El regreso de ¿Cuánto vale el show? promete traer nuevos y desconocidos participantes que buscarán darlo todo para convertirse en el próximo gran artista del país.

Con nuevas dinámicas y con una recompensa en dinero, los interesados ya pueden comenzar a prepararse para formar parte del reestreno del programa de talento más conocido de la televisión chilena.

Dónde y cuándo será el casting masivo de ¿Cuánto vale el show?

A todos los interesados en mostrar su talento para todo Chile, y en especial ante un exigente jurado de distintas áreas del arte, estos son los pasos para ser parte del casting masivo:

  • Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 09:00 de la mañana y hasta las 16:00 de la tarde, los interesados pueden llegar hasta las dependencias de Chilevisión para tener una oportunidad.
  • El edificio se encuentra en Avenida Pedro Montt 2354, en la comuna de Santiago. 
  • En caso de ser menor de edad, solo puedes participar si estás acompañado de un adulto responsable.

Participa, muestra tu talento y conviértete en el próximo gran artista de ¿Cuánto vale el show?

