Con final semanal y premios: Así será la dinámica del regreso de ¿Cuánto vale el show? - Chilevisión

A pocas semanas del reestreno de ¿Cuánto vale el show? por las pantallas de Chilevisión, con la animación de Julián Elfenbein, ya se conoce cómo será la dinámica del espacio de talento.

El programa que se hizo conocido por descubrir distinto talento a nivel nacional y en las más diversas áreas artísticas, volverá a tener en pantalla abierta a los interesados en demostrar su habilidades frente a un exigente jurado.

Cómo será la dinámica en ¿Cuánto vale el show?

El próximo programa de las tardes en Chilevisión contará con la presencia de 10 participantes por día, quienes deberán mostrar sus más diversos talentos con tal de impresionar al jurado.

Cada integrante del jurado, dependiendo de su criterio, decidirá cuánto dinero le dará a cada participante. Además, tendrán la misión de elegir a los dos mejores de cada jornada de lunes a jueves.

El día viernes se disputará la "final semanal", donde se volverán a ver las caras los más destacados de los últimos cuatro días de la semana.

Con la animación de Julián Elfenbein, el programa promete traer el mejor talento nacional y descubrir a los próximos artistas que brillarán sobre los escenarios.