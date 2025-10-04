 La sincera reflexión de Francisca Imboden sobre el actual gobierno: “Me sigue...” - Chilevisión
04/10/2025 15:25

La sincera reflexión de Francisca Imboden sobre el actual gobierno: “Me sigue...”

Además de referirse al contexto político y social actual del país, la actriz reveló que en las elecciones presidenciales de este año votará por la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Publicado por Gabriela Valdés

Francisca Imboden se sinceró y habló sobre cómo ve la situación política del país luego de su participación en la franja electoral de Gabriel Boric en 2021, además de revelar a quién le entregará su apoyo en las elecciones presidenciales de este año.

En una conversación con The Clinic, la actriz indicó que "me gusta este país", además de creer que "no se está cayendo a pedazos".

"No creo que este país se esté cayendo a pedazos"

La actriz comenzó señalando que: "Para ser honesta, a mí me sigue gustando Gabriel Boric. Por supuesto que hay cosas criticables. Tampoco te digo que sea fantástico, porque la perfección no existe. Hay miles de cosas que sí me gustan y otras que no me gustan, como siempre me va a pasar con todas las personas de la vida, dirijan o no dirijan algo. Hay cosas que yo sí le valoro a este Gobierno”.

En esa línea, indicó que lo que más valora del Gobierno actual es “la reforma laboral y las 40 horas de la Jeannette Jara. La Ley 'Papito Corazón' (Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos), que es importantísima. Yo siento que no funciona tan mal este país, a mí me gusta este país, todos lo hacen bien y mal. Y no creo que uno no pueda salir de su casa o que este país se esté cayendo a pedazos“.

También, reveló que le gusta involucrarse en los procesos políticos, contando que “sí, me gusta votar y sí creo que es un deber votar. Encuentro que es una niñería decir: ‘Ay, es que ninguno me representa’. Pero es que nadie te va a representar ciento por ciento, pero alguien tiene que dirigir el país”.

Con respecto a cuál candidato apoyará en las elecciones presidenciales de este año, Imboden señaló que “la única candidata que veo con propuestas que tienen que ver con el bien común es Jeannette Jara. ¿Y si no pasa? (a segunda vuelta). Bueno, hay que ver entre los que pasan, quién tiene más cosas en común conmigo y votaré por esa persona”.

“No entiendo cómo puede ser que prefieras cuidar lo tuyo y que el otro sea inculto o esté enfermo. Me parece un poco egoísta esa postura y con las derechas en general me pasa que las encuentro más egoístas. Siento que por eso sigo siendo más de tendencia de izquierda. Pero no creo en el puño pa’ arriba ni siento que el millonario es malo".

