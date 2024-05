Francisca Imboden alzó la voz tras grave acusación de acoso de su hija: “Vivir tu propia vida...” - Chilevisión

A través de su Instagram, la intérprete compartió una storie en la que hizo un llamado a terminar con estas conductas tras la denuncia realizada por su hija, María Trinidad Garcés.

La actriz Francisca Imdoben reaccionó ante el descargo realizado por su hija, María Trinidad Garcés, en redes sociales tras denunciar el acoso que sufre por parte de un desconocido.

A través de su Instagram, la intérprete compartió una storie en la que hizo un llamado a terminar con estas conductas.

"Basta", comenzó la actriz junto a dos hashtag de ciberacoso y ciberbullying. "Por el derecho y el deber de vivir tu propia vida en comunidad", continuó haciendo énfasis en la salud mental.

La denuncia de la hija de Francisca Imboden

La diseñadora María Trinidad Garcés acudió a su cuenta de Instagram para dar a conocer el acoso que sufre desde hace cerca de un año.

Según relató en la red social, hay una persona que "se ha empeñado en difamarme a través de comentarios y mensajes con información falsa".

Pese a que se fue a vivir hace ocho meses a Barcelona, España, Garcés aseguró que el acoso no ha parado y acusó que ahora los mensajes se dirigen a sus amigos, familia y contactos laborales, por lo que decidió hablar públicamente sobre el tema.

"Me han tildado de 'buscafama', trans, travesti, prostituta, de persona peligrosa (?), entre otras cosas (...) Incluso se han burlado de la denuncia pública del año 2018 que hicimos varias mujeres contra un director de cine chileno", escribió.

"No es normal este nivel de obsesión. No es normal este tipo de comportamiento. Es ultra reprochable, no está bien y jamás lo va a estar", añdió, dando a conocer que está tomando medidas legales.