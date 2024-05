Hija de Francisca Imboden denunció acoso y “obsesión” de desconocido: “Una cantidad absurda de...” - Chilevisión

La modelo y diseñadora acudió a sus redes para exponer esta compleja situación que se extiende desde hace un año. Contó que también ha recibido hostigamiento y burlas.

María Trinidad Garcés, modelo e hija de la actriz Francisca Imboden, acudió a las redes sociales para denunciar un acoso del que está siendo víctima desde hace alrededor un año.

En un extenso relato que compartió en su Instagram, la diseñadora apuntó a que esta persona "se ha empeñado en difamarme a través de comentarios y mensajes con información falsa".

A raíz de esta situación, dijo, "he bloqueado una cantidad absurda de perfiles que envían el mismo texto sin parar".

"Me han tildado de buscafama"

Garcés especificó que hace ocho meses se fue a vivir a Barcelona, España, pero que el hostigamiento no se ha detenido. Es más, acusó que ahora los mensajes se dirigen a sus amigos, familia y contactos laborales.

Esto último fue lo que precisamente motivó a Garcés a alzar la voz y revelar lo ocurrido públicamente.

"Me han tildado de 'buscafama', trans, travesti, prostituta, de persona peligrosa (?), entre otras cosas" (sic), agregó.

"Incluso se han burlado de la denuncia pública del año 2018 que hicimos varias mujeres contra un director de cine chileno", continuó, haciendo referencia al juicio en contra de Nicolás López.

Este acoso, denunció, ha desatado un aumento en sus trastornos de ansiedad y "me ha privado de oportunidades laborales, de poder compartir tranquilamente con mi familia/pares y de tener la libertad de poder hacer mi día de manera normal".

"No es normal este nivel de obsesión. No es normal este tipo de comportamiento. Es ultra reprochable, no está bien y jamás lo va a estar", enfatizó, aclarando que ya está tomando medidas legales en contra de el o los responsables.