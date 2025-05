“La Gise me...”: Agustina Cabañas respondió sobre encuentros íntimos con Pinilla y Vidal - Chilevisión

En una ronda de preguntas y respuestas, Agustina Cabañas aseguró que ha estado con varias personas del espectáculo chileno e incluso bromeó sobre su video con Felipe Kast.

Este miércoles, Agustina Cabañas respondió preguntas de sus seguidores en Instagram y reveló si hubo encuentros íntimos con diversas figuras del espectáculo, entre ellas Mauricio Pinilla y Arturo Vidal.

Al respecto, Cabañas reveló entre risas que "El King" la tiene bloqueada en redes sociales, mientras que tuvo una particular opinión sobre Mauricio.

¿Qué dijo Agustina Cabañas?

"¿Has estado con Mauricio Pinilla?", preguntó un seguidor, a lo que Agustina respondió: "No, con Pinilla no he estado, aparte que la Gise me cae bien y no es mucho de mi gusto y... está usado".

Por otro lado, respecto de "El King", la influencer se grabó riendo y escribió: "Pregúntenle por qué me tiene bloqueada jajajajá", sin entregar mayores detalles.

Finalmente, la modelo confesó que ha tenido la oportunidad de tener acercamientos a varios personajes del deporte y el espectáculo como Mauricio Isla e incluso bromeó sobre su video junto a Felipe Kast: "No he estado con todos, pero prefiero a los de derecha", cerró.

