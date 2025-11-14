“Se arrodilló a pedirle a Dios que...”: La emotiva confesión de Pastelito sobre su papá tras infarto - Chilevisión

En conversación con Diana Bolocco en Podemos Hablar, el payaso contará que lo único que quería su padre tras el accidente era llegar a Chile para enfrentar el difícil momento, sea cual sea el pronóstico, en compañía de su familia.
Tras su comentado y exitoso paso por Fiebre de Baile, programa que dejó para apoyar la recuperación de su padre, Agustín Maluenda hijo visitará Podemos Hablar y se refirirá al estado de salud de quien es uno de los payasos más conocidos y queridos del país.
"Fue algo muy fuerte para nosotros como familia de ver a mi papito así en esa situación delicada", comentará sobre la operación a corazón abierto a la que fue sometido Agustín Maluenda Quezada tras sufrir un infarto en un viaje a Italia.
A lo anterior, agregará que "fueron días de mucho incierto, inseguridades. No sabíamos qué iba a pasar con mi papá", para agregar que "el doctor que atendió a mi papá no nos daba muchas cosas positivas. Él fue muy realista con nosotros".
Continuando con su relato, Pastelito contará que su papá lo único que quería tras el infarto era llegar a Chile para enfrentar el difícil momento, sea cual sea el pronóstico o resultado, en compañía de su familia.
"Se arrodilló a pedirle a Dios que lo dejara llegar a Chile... 'Diosito, déjame llegar a Chile y lo que me pase que me pase allá y no acá'", recordará, en conversación con Diana Bolocco.
"Y mi papá no le dijo a nadie de la organización, no le dijo a nadie, porque mi papá decía que, si le digo a alguien acá, me van a dejar acá ", haciendo referencia al evento en Italia donde se encontraba como jurado, agregó.
Ante este delicado estado de salud del Tachuela Chico, se vivió un emotivo encuentro mientras estaba hospitalizado con su hermano Gastón, dejando en claro que las diferencias que pudieron haber tenido por años están quedando atrás.
"Estaban distanciados, tenían cada uno sus opiniones, pero desde cuando le pasó ésto a mi papá yo empecé a ponerme en contacto con él y con mi tía Bernardita, que son sus únicos hermanos que mi papá tiene", revelará.
Y añadirá que "era lo que correspondía avisarle a mi tío y dejar las diferencias de lado... Mi papá lo recibió, fue algo muy emotivo".