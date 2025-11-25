 La dura advertencia de Paty Maldonado a mamá de Inna Moll: “Ojalá se encuentre conmigo” - Chilevisión
25/11/2025 16:16

La dura advertencia de Paty Maldonado a mamá de Inna Moll: “Ojalá se encuentre conmigo”

La panelista de TV respondió a las críticas de Ana María Bilbao, madre de la Miss Universo Chile. "Tenga cuidado, porque fíjese que yo soy bastante acelerada", declaró.

Patricia Maldonado reiteró su opinión sobre la Miss Universo Chile, Inna Moll, y respondió con todo a los dichos de la madre de la modelo.

Durante el programa Tal Cual de TV+, Maldonado no se quedó callada y se dirigió a Ana María Bilbao, quien salió en defensa de su hija después de que la cantante la tildara de "estúpida" y "pésimo ejemplo".

“Señora, no culpe a nadie de la cagada que se pegó su hija. Eso es no saber enfrentar la realidad", partió diciendo.

En esa misma línea, Patricia apuntó: "Usted tiene que reconocer que su hija no solo se hizo mierda ella, la hizo mierda a usted y al resto de su familia, porque lo que hizo su hija no tiene nombre”.

"¿Quién le dice a usted que lo hizo la hija no le jugó en contra? Usted le tuvo que haber sacudido la ropa, porque no le puede echar la culpa al peluquero. Me alegro de que no haya ocupado ningún lugar, porque no representa a los chilenos”, agregó.

Finalmente, calificó a la representante chilena de "descriteriada" y lanzó una dura advertencia a Ana María.

"¿Usted dijo que se quería encontrar conmigo? Tenga cuidado, porque fíjese que yo soy bastante acelerada y soy más rápida que un viraje de laucha para contestar", arremetió.

"Ojalá se encuentre conmigo y ojalá en un lugar bien público, porque ahí me va a conocer en persona”, sentenció.

La crítica de la mamá de Inna Moll a Paty Maldonado

Ana María Bilbao arremetió contra Patricia Maldonado después que calificara a su hija como "un pésimo ejemplo para nuestro país".

En un contacto con el programa Zona de Estrellas, Bilbao reaccionó a los dichos de la animadora: "Vi el video y su programa donde la descalificó y la trató de estúpida".

"Ese tipo de comentarios de una personalidad pública de la categoría que ella se cree o se supone que es, es lamentable y demuestra una falta de respeto y empatía", agregó.

"En vez de haber apoyado a Ignacia, lo único que hizo fue descalificarla e insultarla públicamente. Ella (Maldonado) sabe que tiene audiencia y no puede hablar así de una chica como Ignacia, que lo ha dado todo", puntualizó.

Asimismo, sostuvo que Maldonado "se fue al chancho, no se lo permito y ojalá tenga la oportunidad de decírselo en su cara".

