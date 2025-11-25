La dura advertencia de Paty Maldonado a mamá de Inna Moll: “Ojalá se encuentre conmigo” - Chilevisión

Patricia Maldonado reiteró su opinión sobre la Miss Universo Chile, Inna Moll, y respondió con todo a los dichos de la madre de la modelo.

Durante el programa Tal Cual de TV+, Maldonado no se quedó callada y se dirigió a Ana María Bilbao, quien salió en defensa de su hija después de que la cantante la tildara de "estúpida" y "pésimo ejemplo".

“Señora, no culpe a nadie de la cagada que se pegó su hija. Eso es no saber enfrentar la realidad", partió diciendo.

En esa misma línea, Patricia apuntó: "Usted tiene que reconocer que su hija no solo se hizo mierda ella, la hizo mierda a usted y al resto de su familia, porque lo que hizo su hija no tiene nombre”.

"¿Quién le dice a usted que lo hizo la hija no le jugó en contra? Usted le tuvo que haber sacudido la ropa, porque no le puede echar la culpa al peluquero. Me alegro de que no haya ocupado ningún lugar, porque no representa a los chilenos”, agregó.

Finalmente, calificó a la representante chilena de "descriteriada" y lanzó una dura advertencia a Ana María.

"¿Usted dijo que se quería encontrar conmigo? Tenga cuidado, porque fíjese que yo soy bastante acelerada y soy más rápida que un viraje de laucha para contestar", arremetió.