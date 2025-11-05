“La sensatez está...”: JP Cretton opinó sobre Punta Peuco y arremetió contra candidato - Chilevisión

El periodista y presentador de televisión celebró el decreto presidencial que esta semana transformó el centro penitenciario en uno común e hizo un llamado a "no perder el sentido común".

“Hay cosas que tienen que ver con el sentido común que no podemos dejar de lado”. Con esas palabras, Jean Philippe Cretton comenzó una profunda reflexión sobre la transformación de Punta Peuco en un centro penitenciario común.

Mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram, el periodista recordó unas entrevistas que realizó en 2013 a personas que fueron víctimas de torturas, represión y vejámenes durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

“Se les puso electricidad en los testículos, en la vagina, se interrumpieron embarazos, se torturaba a parejas en habitaciones distintas para que escucharan sus gritos, les sacaban las palmas de los pies, las palmas de las manos... Y así un sinfín de atrocidades”, relató.

Por esta razón, apuntó directamente contra el candidato presidencial Johannes Kaiser, quien se mostró contrario a la decisión del Gobierno y declaró esta semana que indultaría a los reos de Punta Peuco que cumplan con los requisitos en su eventual mandato.

"Que hoy día, 2025, se genere una polémica en la cual se habla de estos 'pobres abuelitos', que fueron condenados por la justicia, de la poca justicia que hemos tenido en torno a la dictadura...", reflexionó.

"Pero hay algo que se llama sentido común y pareciera ser que la sensatez está pasando de moda. No puede ser que estemos discutiendo, y menos candidatos presidenciales, sobre los derechos humanos de estos pobres abuelitos´´. Fueron gente muy mala. Muy mala”, sentenció.

Jean Philippe: "No podemos perder el sentido común"

Para cerrar, el animador de televisión cuestionó que se intente hacer un "empate" sobre lo ocurrido esos años, y lamentó que esa división permanezca hasta el día de hoy en la sociedad chilena.

"Dentro de todo eso no podemos perder el sentido común: hay cosas que son sancionables aquí y en la quebrada del ají, del sector que sean, izquierda o derecha”, subrayó en la red social.