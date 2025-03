“Lloré abrazada”: El desconocido momento que vivió Daniela Aránguiz con Jorge Valdivia - Chilevisión

La panelista de farándula publicó hace unos días un honesto registro en el que se mostró rompiendo en llanto en pleno supermercado, mientras compraba uniformes para sus hijos.

Daniela Aránguiz ahondó en el íntimo momento que vivió en un supermercado al ponerse a llorar mientras compraba los uniformes escolares para sus hijos, especialmente por las prendas para la mayor, quien cursará este año Cuarto Medio.

Tras este comenatdo episodio, la panelista reveló en Sígueme un especial momento que vivió con su ex pareja, Jorge Valdivia: "Me acuerdo que a la noche llegué a mi casa. Lloré abrazada como media hora".

"Le dije: ‘no puedo creer que nuestra hija ya pasó a cuarto medio, ¿en qué momento pasó esto?‘“, finalizó Aránguiz, junto relatar también que pidió a su hija "que se convirtiera en bebé de nuevo" y durmiera con ella.

La ex Mekano contó que su sensibilidad quedó a flor de piel hasta varias horas después, pues contó que llamó a su hija Agustina preguntando si le faltaba algo para el regreso a clases.

¿Por qué lloró Daniela Aránguiz en un supermercado?

"Me puse a llorar por lo vieja que estoy, voy a cumplir 40 años este año", explicó Aránguiz, junto con indicar que “pensé que iba a ser la última vez que me llama para decirme ‘mamá, me faltan los calcetines para el colegio’. Una tontera, lo sé”.

"Me puse a llorar escogiendo los calcetines para el colegio. Entonces, yo lloraba, lloraba, lloraba y hasta que de repente empecé a cachar que la gente que trabaja en el supermercado me miraba", recordó en el espacio.

La panelista de televisión recalcó que no podía parar de llorar y que "era un llanto muy exagerado".

"Yo no lloro nunca, pero cuando lloro, lloro", transparentó, junto con aclarar que subió el video para evitar rumores ante posibles testigos que grabaron la escena.