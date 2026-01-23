Influencers regalan casa a familia damnificada en incendios forestales: “Pusimos la primera piedra” - Chilevisión

Cerca de $10 millones necesitan las creadoras de contenido para concretar su campaña "Por un hogar digno", por lo que realizaron un llamado a sus seguidoras para hacer feliz a una familia damnificada.

En medio de las críticas a influencers que no se manifestaron ante los trágicos incendios forestales en el sur del país, las creadoras de contenido Bea Bravo e Isa Calvo anunciaron que donarán una casa completamente equipada para una familia damnificada.

"Nosotros ya pusimos la primera piedra", compartieron en Instagram, dando a conocer el generoso proyecto que organizaron junto a otros rostros de las redes sociales y que ya está en marcha.

Sin embargo, las jóvenes salieron a pedir ayuda a sus seguidores para entregarle una experiencia aún mejor a los futuros dueños de la casa que donarán por los sinistros, que han dejado más de 2 mil viviendas afectadas.

Campaña "por un hogar digno"

"Compramos una casa pero necesitamos de su ayuda para poder armarla", partieron contando en su video, admitiendo que "lamentablemente no podemos cambiar el mundo pero si pequeños mundos".

Es por esto que las influencers decidieron empezar la campaña "Por un hogar digno", utilizando todos sus medios para devolverle el hogar a uno de los miles de afectados en la catástrofe.

No obstante, la vivienda no cuenta con piso, instalación eléctrica, desagüe, entre otros esenciales, y el plan es entregarla lista para habitar, incluso con sus electrodomésticos y muebles necesarios.

"La casa prefabricada estará lista entre 2 a 3 semanas (...) tenemos ese tiempo para juntar el mayor monto posible", explicó Isa al mismo tiempo que entrega los datos de una cuenta bancaria para que sus seguidores puedan cooperar en arreglar dicha casa, proyecto que costaría alrededor de $10 millones.

"Jamas vamos a ser capaces de borrar el trauma (...) pero sabemos que cuando nos unimos podemos crear cosas enormes", cerraron las chicas. Cabe destacar que para aportar en este proyecto, los datos de transferencia se encuentran en las redes sociales de Isa Calvo y Bea Bravo.