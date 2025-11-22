Hijo de Delfina Guzmán actualiza estado de salud de la actriz: “Para tener 97 años...” - Chilevisión

Gonzalo Meza aseguró que si bien a su madre "le cuesta caminar", la actriz tendría perfecta salud mental.

Gonzalo Meza, uno de los hijos de Delfina Guzmán, se refirió al actual estado de salud de la actriz, quien hoy tiene 97 años.

En conversación con La Tercera, Meza abordó la situación luego de que se viralizara una fotografía donde su madre aparece utilizando una cánula de oxígeno.

"Está super consciente"

En esa línea, comenzó señalando que: “Mi mamá está bien, para tener 97 años está estupenda. Le cuesta caminar, porque sus huesitos ya no le aguantan, pero está super consciente, se enferma como todo el mundo, nosotros nos preocupamos el doble cuando se enferma, porque es una persona ya no de la cuarta, sino de la quinta o sexta edad. Pero funciona”.

“Ella funciona bien, nosotros la visitamos todos los hermanos, tenemos una cotidianidad con ella, la visitamos todo el tiempo, y tiene su cabecita perfecta todavía”, continuó el hijo de la actriz.

Meza destacó el efecto del trabajo de Delfina en su salud, asegurando que “eso es lo grande del teatro, que te obliga a usar tu cabeza y tu memoria, te vacuna contra los problemas de la vejez. Tiene buena memoria, unos días sí, otros días más, otros días menos, tiene días buenos, días malos, como todo el mundo, pero en términos comparativos tiene puros días buenos para tener 97”.

Con respecto a dónde vive actualmente Delfina, Meza reveló que “ella nunca se fue con ninguno de nosotros, mantuvo su independencia hasta el día de hoy, vive en su departamento, hay que ir a verla porque es su departamento, sus reglas, todo funciona".

"Como siempre ha funcionado con ella, es indomable, literalmente indomable. Un día nos van a avisar que se murió de vieja, pero no sé si antes o después que nosotros, porque de que tiene aguante la señora, tiene aguante (se ríe)”, finalizó Gonzalo.