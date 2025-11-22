 Hijo de Delfina Guzmán actualiza estado de salud de la actriz: “Para tener 97 años...” - Chilevisión
Minuto a minuto
Olas de calor: Emiten ALERTA por altas temperaturas en la zona centro sur del país Mario Marcel se suma al equipo económico de Jeannette Jara de cara al balotaje Vocero de Kast a favor de “intervención militar de EEUU” para “acabar con narco régimen venezolano” Emergencia en Tiltil: Senapred ordena evacuar sector de Polpaico por incendio forestal “Salir y volver a entrar”: Viralizan diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/11/2025 15:03

Hijo de Delfina Guzmán actualiza estado de salud de la actriz: “Para tener 97 años...”

Gonzalo Meza aseguró que si bien a su madre "le cuesta caminar", la actriz tendría perfecta salud mental.

Publicado por CHV Noticias

Gonzalo Meza, uno de los hijos de Delfina Guzmán, se refirió al actual estado de salud de la actriz, quien hoy tiene 97 años.

En conversación con La Tercera, Meza abordó la situación luego de que se viralizara una fotografía donde su madre aparece utilizando una cánula de oxígeno.

"Está super consciente"

En esa línea, comenzó señalando que: “Mi mamá está bien, para tener 97 años está estupendaLe cuesta caminar, porque sus huesitos ya no le aguantan, pero está super consciente, se enferma como todo el mundo, nosotros nos preocupamos el doble cuando se enferma, porque es una persona ya no de la cuarta, sino de la quinta o sexta edad. Pero funciona”.

“Ella funciona bien, nosotros la visitamos todos los hermanos, tenemos una cotidianidad con ella, la visitamos todo el tiempo, y tiene su cabecita perfecta todavía”, continuó el hijo de la actriz.

Meza destacó el efecto del trabajo de Delfina en su salud, asegurando que “eso es lo grande del teatro, que te obliga a usar tu cabeza y tu memoria, te vacuna contra los problemas de la vejez. Tiene buena memoria, unos días sí, otros días más, otros días menos, tiene días buenos, días malos, como todo el mundo, pero en términos comparativos tiene puros días buenos para tener 97”.

Con respecto a dónde vive actualmente Delfina, Meza reveló que “ella nunca se fue con ninguno de nosotros, mantuvo su independencia hasta el día de hoy, vive en su departamento, hay que ir a verla porque es su departamento, sus reglas, todo funciona".

"Como siempre ha funcionado con ella, es indomable, literalmente indomable. Un día nos van a avisar que se murió de vieja, pero no sé si antes o después que nosotros, porque de que tiene aguante la señora, tiene aguante (se ríe)”, finalizó Gonzalo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Humo tóxico en Santiago: Lo que se sabe sobre el incendio que afecta a conocida tienda comercial

Lo último

Lo más visto

Hijo de Delfina Guzmán actualiza estado de salud de la actriz: “Para tener 97 años...”

Gonzalo Meza aseguró que si bien a su madre "le cuesta caminar", la actriz tendría perfecta salud mental.

22/11/2025

Olas de calor: Emiten ALERTA por altas temperaturas en la zona centro sur del país

El presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a la precaución y a evitar incendios forestales, principalmente en la zona centro sur del país.

22/11/2025

“Salir y volver a entrar”: Viralizan diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin

El abanderado presidencial protagonizó un intercambio con locatatorios extranjeros en Franklin, quienes le consultaron sobre sus propuestas en materia migratoria.

22/11/2025

“No perdonaré nunca...”: La polémica más comentada tras revelarse artistas de Viña 2026

Algunos usuarios de internet señalaron que, por segundo año consecutivo, una reconocida cantante nacional fue la gran ausente dentro de los artistas confirmados a Viña 2026.

22/11/2025