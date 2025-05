“Hay cosas que nunca podría perdonar…”: Daniela Aránguiz desclasificó conflicto con su exsuegra - Chilevisión

Según acusó la panelista, pese a que ella habría sido una buena nuera, la madre de Jorge Valdivia la hizo vivir “las penas del infierno”.

Daniela Aránguiz arremetió contra su exsuegra, Elizabeth Toro y aseguró que vivió “las penas del infierno” con ella.

La panelista recordó una dura situación que atravesó con la madre de Jorge Valdivia y acusó que, tras ese momento, no la ha podido perdonar.

MÁS SOBRE DANIELA ARÁNGUIZ

El conflicto de Daniel Aránguiz y su exsuegra

Según detalló en el programa Sígueme de TV+, la gota que rebalsó el vaso fue cuando Toro acudió a declarar al juicio que Maite Orsini entabló en su contra.

“Yo viví las penas del infierno con mi ex suegra, lo último que me hizo fue ir a tribunales, siendo que yo era la mamá de sus nietos”, confesó.

“Hay cosas que yo en la vida nunca podría perdonar, después de todo lo bueno que fui con ella”, agregó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Respecto a esto último, detalló una serie de actos que hizo para ayudar a quien era su suegra en ese entonces.

“La operé entera, le hice todo el cuerazo que tiene. Lipoescultura, abdominoplastia, pechuga poto, la cuidé, fui muy buena con ella”, señaló.

“Hubo momentos que ella sabía que si no se llevaba bien conmigo no se iba de viajes con nosotros y nada, siempre encontró que no era legítimo. Es una buena madre, quiere mucho a sus hijos, pero solo quiere a sus hijos”, sentenció.