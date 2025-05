“Gracias por llegar a rescatarme”: Primera denunciante de Jorge Valdivia anunció que está embarazada - Chilevisión

A través de una historia de Instagram, la mujer dio a conocer que tiene 17 semanas de embarazo.

A través de sus redes sociales, la primera denunciante de Jorge Valdivia dio a conocer que está embarazada. La mujer utilizó la aplicación Instagram para publicar una historia.

"Hoy cumplimos 17 semanas. Gracias por llegar a rescatarme", escribió sobre un video donde también muestra su vientre y posa sobre una escalera que tiene una serie de mensajes.

Denunciante de Jorge Valdivia

En octubre pasado se conoció que Jorge Valdivia fue denunciado por abuso sexual y el Mago quedó en prisión preventiva y aunque luego su abogada Paula Vial logró cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario, más tarde volvió a reingresar al recinto penal.

De hecho, Valdivia pasó las fiestas de fin de año en prisión, donde fue visitado por su expareja Daniela Aránguiz.

Sin embargo, luego consiguió nuevamente el cambio de la cautelar, situación que molestó a la denunciante que decidió salir del anonimato y realizó una sentida reflexión donde acusó a Fiscalía de falta de compromiso.

"Extraño mi libertad y merezco repongan la dignidad que no me han devuelto. Qué pasa con el Ministerio Público ?

Somos ya 5 victimas que merecemos justicia.

Esclarezco; segunda denuncia con dos mujeres involucradas bajo los mismos hechos (una de ellas no quizo denunciar porque ya había vivido la falta de compromiso de Fiscalia)"