¡GRAN ESTRENO! A qué hora ver el esperado regreso de ¿Cuánto Vale el Show? en Chilevisión - Chilevisión

Pancha Merino, Fran Maira, Don Carter y Buffy son los miembros del jurado que tendrán la difícil misión de decidir cuánto vale el show de los participantes.

Este lunes se vivirá el estreno de ¿Cuánto vale el show? por las pantallas de Chilevisión, el programa de talentos que será conducido por Julián Elfenbein.

El regreso del recordado programa traerá novedades, un querido rostro, nuevos jurados e imperdibles talentos que buscarán deslumbrar al público y ganarse a los evaluadores.

¿A que hora debuta ¿Cuánto vale el show? por Chilevisión?

¿Cuánto vale el show? debuta a las 19:00 horas de este lunes por Chilevisión.

El espacio se tomará las tardes de CHV y se sumará a la programación junto a Plan Perfecto y CHV Noticias Central.

Cómo ver ¿Cuánto vale el show?

¿Cuánto vale el show? se transmitirá por las pantallas de la señal abierta de Chilevisión durante las tardes de lunes a viernes.

También podrás seguir a los mejores talentos de la televisión chilena por la señal online de Chilevisión.cl y por app MiCHV.

¿Quiénes son el jurado de ¿Cuánto vale el show? y cuántos son?

El jurado de ¿Cuánto vale el show? está conformado por cuatro reconocidos nombre que vienen de diferentes mudnos del espectáculo:

Pancha Merino

Fran Maira

Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter

Alejandro de la Cruz, más conocido como Buffy

¿Cuánto vale el show?: Vuelve Leo Caprile

Leo Caprile sí volverá a ¿Cuánto vale el show? con un especial rol en el jurado: Cada viernes se sumará en el quinto jurado con la mismión de tomar la decisión final en caso de un empate.

¿Quién gana y cómo son las evaluaciones?

¿Cuánto vale el show? contará con la presencia de 10 participantes por día, quienes deberán mostrar sus más diversos talentos ante el jurado.

Cada evaluador decidirá cuánto dinero le dará a cada participante.

Además, tendrán la misión de elegir a los dos mejores de cada jornada de lunes a jueves.

El día viernes se disputará la final semanal, donde se volverán a ver las caras los más destacados de los últimos cuatro días de la semana.