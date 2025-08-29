 Un clásico de la TV: ¿Cuánto vale el show? vuelve a Chilevisión con Julián Elfenbein en la animación - Chilevisión
29/08/2025 17:22

Un clásico de la TV: ¿Cuánto vale el show? vuelve a Chilevisión con Julián Elfenbein en la animación

Con este anuncio se oficializa el retorno a la estación de Paramount del programa de entretención familiar pionero en la búsqueda de “diamantes en bruto”, que nació en la década de los ‘80.

Publicado por CHV Noticias

La parrilla de Chilevisión continúa sorprendiendo con la confirmación del retorno de un verdadero clásico de la televisión chilena: "¿Cuánto vale el show?" vuelve a las pantallas de la mano de Julián Elfenbein.

Luego de exitosos proyectos como The Voice, Got Talent Chile y Pasapalabra, el carismático animador regresa para asumir la conducción de este programa de entretención que ha marcado a distintas generaciones. 

Elfenbein asumirá el rol de presentador de los mejores participantes del show y, con el sentido del humor que lo caracteriza, interactuará con un jurado de cuatro integrantes y un quinto que se sumará los días viernes, cuyos nombres serán revelados próximamente.

Con este anuncio se oficializa el retorno del programa de entretención familiar pionero en la búsqueda de “diamantes en bruto”, que nació en la década de los ‘80 y tuvo como animadores anteriores a Alfredo Lamadrid, Jorge Rencoret, Luis Jara y Leo Caprile, entre otros.

Todo sobre ¿Cuánto vale el show?

¿Cuánto vale el show? será emitido de lunes a jueves y cada capítulo contará con 10 participantes que demostrarán los más diversos talentos frente al jurado.

Serán estos últimos quienes decidirán un monto de dinero a cada participante. De ellos, se elegirán a los dos más destacados del día, quienes pasarán a la final semanal de los viernes.

Aunque la fecha de estreno aún no ha sido revelada, la señal de Paramount continúa con la convocatoria a quienes quieran participar de este icónico espacio.

Quienes quieran demostrar sus habilidades en el canto, música, baile, magia y otras más extravagantes, puden inscribirse en el sitio web (www.chilevision.cl) o enviando un breve video al WhatsApp +569 3949 7457.

