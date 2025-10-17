 Día, jurado y debut: Todo lo que se sabe del estreno de ¿Cuánto Vale el show? en Chilevisión - Chilevisión
Minuto a minuto
"Todo el país está con ustedes": Presidente Boric decreta duelo nacional tras muerte de piloto de la FACh Familia fue citada por PDI: Revelan nuevo y clave antecedente en desaparición de Krishna Aguilera Hombre disparó en pleno consultorio de La Pintana: Tenía procedimiento agendado en otro lugar “Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia “Trabajaban 24 horas y se turnaban”: Hermana de Krishna Aguilera destapa que detenido reclutaría a menores
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/10/2025 13:45

Día, jurado y debut: Todo lo que se sabe del estreno de ¿Cuánto Vale el show? en Chilevisión

El recordado programa será transmitido de lunes a viernes y promete descubrir a los próximos artistas que brillarán sobre los escenarios.

Publicado por Gabriela Valdés

Cada vez queda menos para que regrese a las pantallas de Chilevisión el icónico programa ¿Cuánto vale el show?

Conducido por Julián Elfenbein, el mítico programa promete traer el mejor talento nacional y descubrir a los próximos artistas que brillarán sobre los escenarios.

Cuándo y a qué hora comienza ¿Cuánto vale el show?

El recordado programa volverá a las pantallas de Chilevisión el próximo lunes 20 de octubre.

El espacio será transmitido de lunes a viernes después de Plan Perfecto.

Quiénes son parte del staff jurado de ¿Cuánto vale el show?

El staff jurado del programa estará conformado por:

  • Fran Maira
  • Pancha Merino
  • Juan Alcayaga “Don Carter”
  • Alejandro De la Cruz "Buffy"

Además, cada viernes se sumará Leo Caprile, convirtiéndose en el quinto jurado, teniendo así la misión de tomar la decisión final en el caso de un empate.

Cómo será la dinámica de ¿Cuánto vale el show?

El próximo programa de las tardes en Chilevisión contará con la presencia de 10 participantes por día, quienes deberán mostrar sus más diversos talentos con tal de impresionar al jurado.

Cada integrante del jurado, dependiendo de su criterio, decidirá cuánto dinero le dará a cada participante. Además, tendrán la misión de elegir a los dos mejores de cada jornada de lunes a jueves.

El día viernes se disputará la "final semanal", donde se volverán a ver las caras los más destacados de los últimos cuatro días de la semana.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo

Fue a una fiesta con un hombre de 44 años y la madrugada del 4 de octubre se le perdió el rastro. El caso de Krishna ha dejado una persona detenida, cuatro casas allanadas e inquietantes dudas sobre lo ocurrido esa noche.

17/10/2025

“Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia

La joven deportista recurrió a sus redes sociales para despedir al piloto, con quien llevaba casi 10 años de relación.

17/10/2025

VIDEO | Revisa acá completa la primera franja electoral de los candidatos a la presidencia 2025

Este viernes 17 de octubre se transmitió la primera franja electoral rumbo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Mira la franja a continuación.

17/10/2025

¿Te fijaste? El gesto de Raquel Argandoña con María José Quiroz tras polémica en Fiebre de Baile

La jurado del estelar de Chilevisión y la actriz tuvieron un tenso momento en Fiebre de Baile. Un nuevo capítulo que no pasó desapercibido se produjo en Detrás del Humor.

17/10/2025