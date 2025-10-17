Día, jurado y debut: Todo lo que se sabe del estreno de ¿Cuánto Vale el show? en Chilevisión - Chilevisión

El recordado programa será transmitido de lunes a viernes y promete descubrir a los próximos artistas que brillarán sobre los escenarios.

Cada vez queda menos para que regrese a las pantallas de Chilevisión el icónico programa ¿Cuánto vale el show?

Conducido por Julián Elfenbein, el mítico programa promete traer el mejor talento nacional y descubrir a los próximos artistas que brillarán sobre los escenarios.

Cuándo y a qué hora comienza ¿Cuánto vale el show?

El recordado programa volverá a las pantallas de Chilevisión el próximo lunes 20 de octubre.

El espacio será transmitido de lunes a viernes después de Plan Perfecto.

Quiénes son parte del staff jurado de ¿Cuánto vale el show?

El staff jurado del programa estará conformado por:

Fran Maira

Pancha Merino

Juan Alcayaga “Don Carter”

Alejandro De la Cruz "Buffy"

Además, cada viernes se sumará Leo Caprile, convirtiéndose en el quinto jurado, teniendo así la misión de tomar la decisión final en el caso de un empate.

Cómo será la dinámica de ¿Cuánto vale el show?

El próximo programa de las tardes en Chilevisión contará con la presencia de 10 participantes por día, quienes deberán mostrar sus más diversos talentos con tal de impresionar al jurado.

Cada integrante del jurado, dependiendo de su criterio, decidirá cuánto dinero le dará a cada participante. Además, tendrán la misión de elegir a los dos mejores de cada jornada de lunes a jueves.

El día viernes se disputará la "final semanal", donde se volverán a ver las caras los más destacados de los últimos cuatro días de la semana.