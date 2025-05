“Gracias por salvarnos con mamá”: La sentida despedida de hija menor de Carolina Arregui a Roy Sothers - Chilevisión

La también actriz publicó varias historias de Instagram, donde incluso había un pantallazo que dejaba en evidencia que ella fue la última persona que habló por teléfono con el cirujano antes de su muerte.

María Jesús Sothers, hija de Carolina Arregui, y quien adoptó el apellido del reciente fallecido médico y marido de la reconocida actriz, compartió a través de redes sociales una emotiva despedida.

La joven y también actriz, publicó varias historias de Instagram, donde incluso había un pantallazo que dejaba en evidencia que ella fue la última persona que habló por teléfono con el cirujano antes de su muerte.

"Fui la última persona con la que hablaste por teléfono. Me dijiste lo orgulloso que estabas de mí. Siempre recordaré tu voz dulce y llena de alegría. Te extraño, papá" escribió María Jesús.

Luego compartió otra foto donde se ve al médico junto a su madre y donde agregó: "Gracias por salvarnos con mamá. Te necesitábamos y llegaste a darnos vida y luz".

Otra de las historias fue con una foto de un viaje y donde le demuestra su amor y agradecimiento a Sothers. "No puedo dejar de agradecer que me elegiste como tu hija. No puedo dejar de pensar en ti. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero papá".

