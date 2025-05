“Es mi papá verdadero”: El día en que la hija de Carolina Arregui se cambió el apellido a Sothers - Chilevisión

María Jesús es fruto de la relación que mantuvo Carolina Arregui con el ex mayor de Ejército y agente de la CNI, Patricio Castro Muñoz, sin embargo, aseguró que Roy Sothers había sido su figura paterna.

Este lunes, tras tratar contra el cáncer y a los 65 años de edad, falleció Roy Sothers, esposo de la actriz Carolina Arregui.

El cirujano plástico tuvo una relación con la actriz durante 21 años, 9 de ellos en matrimonio, y decidieron unir sus familias dado que él tenía 3 hijos y Carolina 4.

"Es mi papá verdadero"

La actriz conoció al cirujano dos años después de haber dado a luz a su hija menor, María Jesús, cuyo padre biológico es Patricio Castro Muñoz, ex Mayor del Ejército y agente de la CNI.

Aunque ella tiene contacto con su padre biológico, este no es muy recurrente ni tampoco muy cercano, lo que generó que con el paso de los años, Roy se convirtiera en una persona clave en su vida, decidiendo cambiar su apellido de Castro a Sothers en 2017.

"No sé cuándo me dijo papá por primera vez, pero fue cuando era muy chiquitita. Con la Caro estamos casados hace 16 años y pololeamos antes, es decir he estado presente en su vida desde siempre", expresó Roy a LUN en aquel entonces.

En esa misma línea, aseguró: "Ella me ve como su papá de toda la vida y para mí es mi hija de toda la vida. Se cambió el apellido por lo mismo, porque es un sentimiento real".

Finalmente, María Jesús comentó: "Yo estaba súper ansiosa porque tenía el otro apellido y jamás me sentí identificada (...) es mi papá verdadero y llegó para quedarse, para darme amor y escucharme".