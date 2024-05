Gino Costa relató dramático baleo a camarógrafo de CHV en Lo Valledor: “Me quedé paralizado” - Chilevisión

El periodista y el camarógrafo se vieron envueltos en una inesperada balacera que se produjo tras la detención de una mujer en el mercado. Según contó a PH, la situación fue una "verdadera pesadilla".

Fue el pasado 1 de abril, en medio de la marcha blanca de las medidas de seguridad para el ingreso al mercado de Lo Valledor, que un equipo de Chilevisión fue víctima de una balacera que dejó a un camarógrafo y un guardia heridos. Un suceso estremecedor y que será relatado en Podemos Hablar.

En un nuevo capítulo que será emitido este viernes, el periodista Gino Costa hizo un repaso a este episodio que fue de vida o muerte.

Gino Costa: "Reaccioné de la peor manera"

Según recordó el periodista al ser consultado por JC Rodríguez, esta "era una pauta que estaba citada todos los medios, donde no pasaba nada, de hecho con mi compañero tiramos la talla de 'oye que está fome'".

Pero eso fue así hasta que "llega una señora haciendo mucho show, mucho grito y ahí nosotros alertamos que algo está sucediendo y revisan a esta mujer que tenía un arma blanca, era una lima de uñas intervenida, era un cuchillo prácticamente".

La mujer en cuestión fue retenida por los guardias del recinto y vigilantes, siendo conducida a un carro policial: "Nosotros nos acercamos para ver qué estaba pasando, yo no me di cuenta en el momento que saca el arma del guardia y se escucha 'tatatatata', fuertísimo".

"Jamás me imaginé balazos, pensé que se había caído una plancha de metal, de madera, jamás me imaginé que en un lugar, que íbamos por algo amigable, que era para que la gente estuviera segura, iban a disparar", reconoció Costa.

Continuando con su relato, sostuvo que "me quedé paralizado. Creo que reaccioné de la peor manera; me puse en la posición que me podrían balear y me quedé quieto, miro para al lado y mi camarógrafo estaba en el suelo. Ahí me dice 'me dieron'".

Camarógrafo herido

Cuando Gino se percató de que su compañero había sido herido a bala, afirmó que "empezó la peor de las pesadillas. Nos agarramos de la mano y me pide que no me separe de él".

Seguido de esto, llegaron cuatrimotos que no servían para el traslado del trabajador. "Llega un paramédico se agacha con un botiquín y saca un paño como pa' lavar un auto… en eso llega un coronel de carabineros, pensando que me había pasado algo a mí y le digo yo no soy, es él", agregó

Costa sostuvo que el uniformado le indicó que no podía trasladar pacientes, pero aún así decidió hacerlo.

"Este coronel le salva la vida, porque lo traslada rápidamente a un SAR donde lo estabilizan y él me dice 'mira, nos vamos a ir ahora, nos dicen que tenemos que ir a otro hospital' (...) Nos vamos de inmediato al hospital del trabajador, yo veo Waze, una hora, era el trayecto… lo atienden y bueno yo lo resguardo, porque es una experiencia personal de él y si quisiera compartirla que lo haga él", cerró el periodista.