“Funcionó”: Araceli Vitta reveló que Daniel Guerrero saldó su deuda por pensión alimenticia - Chilevisión

"En el fondo tuve que poner los apremios de acuerdo al no pago de la deuda", explicó la actriz, quien había expuesto en abril de este año que Daniel Guerrero adeudaba $30 millones de pesos por concepto de pensión de alimentos.

Este sábado, Araceli Vitta confirmó que Daniel Guerrero, su ex pareja, saldó la deuda que tenía por pensión de alimentos de su hijo mayor, Sebastián.

En abril de este año la actriz había expuesto la situación en Primer Plano, dado que el cantante tenía una orden de detención vigente por una deuda de $30 millones de pesos.

Daniel Guerrero saldó su deuda por pensión de alimentos

"Ya se acabó. Se acabó todo. Sí, llegamos a acuerdo, pagó toda la deuda", confirmó Araceli en conversación con Página 7.

En esa misma línea, agregó: "La deuda que le debía a mi hijo ya la pagó y la deuda que me debe a mí, la está pagando en cuotas mensuales. Por harto tiempo, pero no importa el tema es que ya está zanjado, así que Sebastián y yo ya estamos más tranquilos".

Respecto de las acciones legales que tomó para poder hacer efectivo el pago, Araceli comentó que "en el fondo tuve que poner los apremios de acuerdo al no pago de la deuda y varios intentos de llegar a acuerdo y al final no pasaba nada".

"Entonces tuve que poner los apremios como medio de presión y funcionó", cerró.