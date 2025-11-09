 “Fue una estafa”: Priscilla Vargas vivió insólito momento con su hija en concierto de Tini - Chilevisión
09/11/2025 10:25

“Fue una estafa”: Priscilla Vargas vivió insólito momento con su hija en concierto de Tini

La periodista viajó hasta Argentina con su hermana, sobrina e hija para el concierto de la artista y al dejarlas en el estadio donde se presentaría vivieron un insólito momento en su intento por refugiarse de las lluvias.

Publicado por CHV Noticias

Priscilla Vargas reveló el insólito momento que vivió en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tras haber llevado a su hija al concierto de Tini Stoessel junto con su hermana y sobrina.

La artista trasandina se presentó este viernes en el parque Tecnópolis, donde presentó su nuevo disco "Futttura"; sin embargo, las lluvias afectaron la ciudad durante la jornada.

Priscilla Vargas vivió insólito momento en Argentina

En ese contexto, Priscilla explicó en conversación con LUN: "Les compramos unas bolsas plásticas que vendían que realmente fue la bolsa más cara que he comprado en mi vida, porque por esa bolsa que aparece en el reel que subí y otra me cobraron 10 dólares ($9.433) y se rompieron inmediatamente".

"Fue una estafa, pero bueno, una hace todo por la niñita", explicó la periodista quien dejó a las jóvenes en el recinto y luego asistió con su hermana a un show de Moria Casán.

"Lo pasamos super bien aunque estaba lloviendo en Buenos Aires. A pesar de eso fue un viaje muy entretenido porque Buenos Aires es una ciudad en la que es imposible aburrirse", confesó Vargas.

Cuando la función terminó ambas fueron a buscar a sus hijas, quienes estaban dichosas con el concierto de Tini: "Decían que han ido a otros conciertos en Chile y también al Festival de Viña, pero ahora entienden por qué a los artistas les gusta tanto el público argentino. De verdad disfrutan mucho los eventos musicales. Nosotros también la vivimos en el teatro y ha sido una experiencia redonda para todas", cerró Vargas.

Revisa la publicación de Instagram:

