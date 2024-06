Yamila Reyna contará toda la verdad sobre polémica broma hacia Priscilla Vargas - Chilevisión

Julio César Rodríguez reveló todos los detalles acerca de la participación de Yamila en Podemos Hablar, donde también se referirá a la ocasión en que Raquel Argandoña aseguró que la humorista tenía un "padrino" en televisión.

Yamila Reyna estará presente en el próximo capítulo de Podemos Hablar y Julio César Rodríguez reveló detalles sobre la polémica que tuvo la actriz con Priscilla Vargas, que terminó costándole su puesto de trabajo.

Este viernes a las 22:30 horas, la humorista se referirá al episodio ocurrido a inicios de este año, donde en un evento privado hizo una broma de tipo sexual sobre Vargas.

Yamila Reyna revelará la verdad sobre la polémica broma sobre Priscilla Vargas

En conversación con el programa Que te lo Digo, J.C Rodríguez reveló: "Me llama la atención dos cosas. Primero, que dice que (en el canal donde trabajaba) no la dejaban hablar y eso me parece rarísimo, que en un canal no te dejen hablar".

En esa misma línea, explicó: "Ella dice que 'nunca me pude defender bien de lo de Priscila porque no me dejaban hablar'".

Al respecto, el animador aseguró que todo se habría tratado de un malentendido: "Ella explica por primera vez por qué hace esa broma porque no es una rutina de ella, es una rutina de otra comediante que estaba hablando de esta situación".

Asimismo, aclaró: "Porque alguien del público molestaba a Eduardo Fuentes (...) y es alguien (del público) que grita lo que ella dice".

Por otro lado, Julio César comentó: "Creo que es interesante escucharla a ella porque lo que ella dice es que 'no se mide a todos con la misma vara' (...) Ella dice: '¿Por qué yo, que parafraseé algo, fue tan grave?' y '¿Por qué alguien que me trató de prostituta, al aire, sin ninguna prueba, no le pasa nada?' '¿Por qué los medios se hacen una cartera conmigo y con la otra persona hacen de estos humor?'"

Finalmente, cabe destacar que con su cuestionamiento, Yamila Reyna se refiere a las declaraciones de Raquel Argandoña, quien en abril de 2023 habría insinuado que la humorista llegó a ser parte de un programa de televisión por haber tenido un "padrino".