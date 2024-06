Yamila Reyna reveló lo que ocurrió detrás de pantalla por broma a Priscilla Vargas: “Me pidieron... ” - Chilevisión

La actriz habló en exclusiva con Podemos Hablar y dio a conocer los motivos de su salida de TVN; pero también abordó este polémico episodio que la mantuvo en el ojo del huracán a mediados de febrero.

Este viernes, en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Yamila Reyna se refiere en exclusiva al motivo detrás de su salida de TVN y cuáles fueron las consecuencias que debió afrontar tras una polémica broma que emitió contra la también animadora Priscilla Vargas.

¿Qué dijo sobre su salida de pantalla?

En exclusiva, la actriz abordó su desvinculación y explicó qué fue lo ocurrido en esta situación.

Según dijo al estelar de CHV, había un proyecto del cual ella sería parte y que iba a ser el próximo prime del canal, pero "no se iba a realizar por ahora".

"Yo estaba con la necesidad de hacer mis proyectos, de hacer lo mío. No podía avanzar en nada porque yo me debía al canal. Llegamos a un acuerdo y me fui", contó la artista.

Mala broma a Priscilla

Finalmente, en cuanto a la broma contra Priscilla Vargas y que se remonta a mediados de febrero, cuando en un evento benéfico para las víctimas de los incendios forestales mencionó a su colega con una alusión sexual.

Al respecto, Reyna reconoció que "cometí un error, fui la primera persona en reconocerlo. Yo nunca salí públicamente a pedir las disculpas porque el canal me pidió no dar declaraciones”.

"Fue de mal gusto, por supuesto; fue desatinado, por supuesto, pero fue un contexto que no fue televisado", agregó.

Sin embargo, cabe recordar que la entrevista exclusiva será emitida completamente a partir de las 22:30 horas de hoy. Instancia en la que Reyna no sólo abordará estos dos temas, sino que también compartirá el espacio con su ex pareja Daniel "Palomo" Valenzuela y el actor Patricio Torres.